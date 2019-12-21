Грозненец Амаев извинился за исчезновение

21 декабря 2019, 10:22

Пропавший 14 декабря житель Чечни Майрбек Амаев записал видеообращение, в котором сообщил, что загулял с друзьями в Пятигорске. Амаева нашли благодаря Рамзану Кадырову, утверждают авторы паблика "ЧП Чечня".

Как сообщал "Кавказский узел", родственники жители Грозного Майрбека Амаева заявили, что он пропал в ночь на 14 декабря в районе бывшего Старого рынка. Пользователи Instagram предположили, что Амаев задержан силовиками, однако сотрудники правоохранительных органов заявили его родным, что такого человека к ним не доставляли. Полиция Грозного приняла заявление отца Майрбека Амаева об исчезновении сына 19 декабря, предупредив, что на проверку может уйти целый месяц.

На видео, опубликованном 20 декабря на Youtube-канале "Чечня Сегодня", Майрбек Амаев, представившись, поясняет на чеченском языке, что уехал с друзьями отдыхать в Пятигорск. "Я там немного задержался. Домашние очень строгие, [поэтому] не посмел им сказать. Я потом узнал, что дома случилось большое движение по моему поиску. Меня никто не задерживал, ничего [плохого] не делал. Был с друзьями в Пятигорске. <...> Простите меня за то, что вас мучил. Больше такого не будет", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Амаева.

Амаев найден "только благодаря главе Чеченской республики", утверждают авторы группы "ЧП Чечня" в Instagram. "Рамзан Ахматович, то, что Вы сделали говорит само за себя. Мы не устанем Вас благодарить. Все, абсолютно все. Вся республика была взбудоражена. <...> Сейчас все видели, как мы к Вам обратились [за помощью в поиске Амаева], и как Вы быстро отреагировали и решили нашу проблему. Рамзан Ахматович, Вы лучший Глава и Герой!" - говорится в публикации от 20 декабря.

На страницах Рамзана Кадырова в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram к 10.22 мск 21 декабря отсутствует информация об участии в поисках Амаева.

О случаях принуждения к извинениям, которые с подачи Рамзана Кадырова практикуются и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".