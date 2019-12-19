Сотрудники полиции в Грозном. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev

19 декабря 2019, 18:00

Отец Майрбека Амаева попросил полицию найти сына

Полиция Грозного приняла заявление отца Майрбека Амаева об исчезновении сына, предупредив, что на проверку может уйти целый месяц.

Как писал "Кавказский узел", родственники жители Грозного Майрбека Амаева заявили, что он пропал в ночь на 14 декабря в районе бывшего Старого рынка. Пользователи Instagram предположили, что Амаев задержан силовиками, однако сотрудники правоохранительных органов заявили его родным, что такого человека к ним не доставляли. При этом топовые чеченские Instagram-сообщества обошли молчанием исчезновение Амаева.

Исчезновение Майрбека Амаева нельзя однозначно квалифицировать как похищение, однако этот инцидент является типичным для Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Родственники Майрбека Амаева подали заявление о его исчезновении в Ленинский ОМВД Грозного, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец пропавшего молодого человека Мовлади.

«Мы подали заявление. У меня взяли показания, у свидетелей взяли. И "Яндекс.Такси" тоже, наверное, опрашивали. В общем, работают по нашему заявлению», - сказал он.

Мужчина высказал предположение, что его сын "загулял". Он надеется, что молодой человек скоро найдется. «Надеюсь, скоро его найдут. Я у него строгий отец, может он боится появится сейчас. Погуляет и вернется», - сказал Мовлади Амаев.

В отделе полиции №1 Грозного (Ленинский район) корреспонденту "Кавказского узла" не смогли сообщить, на каком этапе находится рассмотрение заявления родителей Амаева. «Я не знаю точно, кто и как им занимается, но на рассмотрение таких заявлений может уйти до 30 суток», - сообщил сотрудник дежурной части.

В грозненском "Яндекс.Такси" корреспонденту "Кавказского узла" наотрез отказались комментировать вопрос о пропавшем молодом человеке в какой-либо форме. «Мы эти вопросы не комментируем», - сообщил представитель сервиса по телефону.

В московском офисе "Яндекс.Такси" сообщили, что родственники пропавшего, как и полиция, могут получить информацию о заказе и водителе в случае возникновения проблемы, тем более в случае исчезновения человека. «Наши правила позволяют дать информацию родственникам, если они позвонят и попросят информацию о конкретном заказе», - заявили в московской службе "Яндекс.Такси" корреспонденту "Кавказского узла".

Об исчезновении Майрбека Амаева 15 декабря сообщила в Facebook его родственница, бывшая политзаключенная, политэмигрантка Зара Муртазалиева. Она написала, что в ночь на 14 декабря Майрбек "садился в Ford Focus-2 "Яндекс-Такси" у ресторана "Японский дворик"", а после этого парня никто не видел. По состоянию на 18.00 мск 19 декабря пост об исчезновении Амаева на странице Муртазалиевой недоступен.

Примечание:

"ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро семьям пропавших жителей Чечни", "ЕСПЧ назначил полмиллиона евро компенсаций родным пропавших в Чечне и Ингушетии", "ЕСПЧ назначил 400 тысяч евро компенсаций семьям пропавших на Северном Кавказе".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 декабря 2019, 19:06

19 декабря 2019, 18:55

19 декабря 2019, 18:31

19 декабря 2019, 17:12

  • Полемика о звании героя поставила Сокурова в один ряд с критиками Кадырова

    Режиссер Александр Сокуров, чье сомнение в соответствии Ахмата и Рамзана Кадыровых званию Героя России вызвало жесткую реакцию окружения главы республики, пополнил список людей, отважившихся на прямую критику Кадырова. Некоторые из публичных оппонентов главы Чечни были убиты, а другие принуждены к извинениям.

19 декабря 2019, 16:57

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи