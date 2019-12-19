Отец Майрбека Амаева попросил полицию найти сына

19 декабря 2019, 18:00

Полиция Грозного приняла заявление отца Майрбека Амаева об исчезновении сына, предупредив, что на проверку может уйти целый месяц.

Как писал "Кавказский узел", родственники жители Грозного Майрбека Амаева заявили, что он пропал в ночь на 14 декабря в районе бывшего Старого рынка. Пользователи Instagram предположили, что Амаев задержан силовиками, однако сотрудники правоохранительных органов заявили его родным, что такого человека к ним не доставляли. При этом топовые чеченские Instagram-сообщества обошли молчанием исчезновение Амаева.

Исчезновение Майрбека Амаева нельзя однозначно квалифицировать как похищение, однако этот инцидент является типичным для Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Родственники Майрбека Амаева подали заявление о его исчезновении в Ленинский ОМВД Грозного, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец пропавшего молодого человека Мовлади.

«Мы подали заявление. У меня взяли показания, у свидетелей взяли. И "Яндекс.Такси" тоже, наверное, опрашивали. В общем, работают по нашему заявлению», - сказал он.

Мужчина высказал предположение, что его сын "загулял". Он надеется, что молодой человек скоро найдется. «Надеюсь, скоро его найдут. Я у него строгий отец, может он боится появится сейчас. Погуляет и вернется», - сказал Мовлади Амаев.

В отделе полиции №1 Грозного (Ленинский район) корреспонденту "Кавказского узла" не смогли сообщить, на каком этапе находится рассмотрение заявления родителей Амаева. «Я не знаю точно, кто и как им занимается, но на рассмотрение таких заявлений может уйти до 30 суток», - сообщил сотрудник дежурной части.

В грозненском "Яндекс.Такси" корреспонденту "Кавказского узла" наотрез отказались комментировать вопрос о пропавшем молодом человеке в какой-либо форме. «Мы эти вопросы не комментируем», - сообщил представитель сервиса по телефону.

В московском офисе "Яндекс.Такси" сообщили, что родственники пропавшего, как и полиция, могут получить информацию о заказе и водителе в случае возникновения проблемы, тем более в случае исчезновения человека. «Наши правила позволяют дать информацию родственникам, если они позвонят и попросят информацию о конкретном заказе», - заявили в московской службе "Яндекс.Такси" корреспонденту "Кавказского узла".

Об исчезновении Майрбека Амаева 15 декабря сообщила в Facebook его родственница, бывшая политзаключенная, политэмигрантка Зара Муртазалиева. Она написала, что в ночь на 14 декабря Майрбек "садился в Ford Focus-2 "Яндекс-Такси" у ресторана "Японский дворик"", а после этого парня никто не видел. По состоянию на 18.00 мск 19 декабря пост об исчезновении Амаева на странице Муртазалиевой недоступен.