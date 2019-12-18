Правозащитники назвали типичным для Чечни исчезновение Амаева

18 декабря 2019, 04:50

Исчезновение жителя Грозного Майрбека Амаева нельзя однозначно квалифицировать как похищение, однако этот инцидент является типичным для Чечни, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", родственники жители Грозного Майрбека Амаева заявили, что он пропал в ночь на 14 декабря в районе бывшего Старого рынка. Пользователи Instagram предположили, что Амаев задержан силовиками, однако сотрудники правоохранительных органов заявили его родным, что такого человека к ним не доставляли. При этом топовые чеченские Instagram-сообщества обошли молчанием исчезновение Амаева.

Глава северокавказского филиала "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 17 декабря, что к ним родственники Амаева с заявлениями не обращались.

По его словам, из-за отсутствия какой-либо информации, "четкого подтверждения, что пропажа молодого человека была похищением, нет".

При этом Пискунов отметил, что этот инцидент может быть одним из ряда аналогичных в Чечне.

"Есть одна общая, очень распространенная проблема по всей Чеченской Республике. Имеет место незаконное задержание или, вернее, похищение, потому что назвать такого рода действия задержаниями вряд ли можно. Это именно похищения. Когда человека порой многие месяцы держат незаконно за решеткой [...], чтобы сфабриковать за это время на него уголовное дело. И когда пропадает молодой человек, мужчина, что называется, призывного возраста, то есть риск, что его похитили и против него будут фабриковать уголовное дело", - пояснил он, добавив, что в случае с Амаевым такая возможность достаточно велика.

По словам чеченского правозащитника Оюба Титиева, если родственники Амаева обращались в полицию, но его никто не ищет, то велика вероятность, что его похитили.

"В Грозном сейчас нет офиса "Мемориала". Просто некуда обращаться. У нас нет никакой информации об этом молодом человеке, поэтому что-то сказать точно о его личности, причинах его возможного похищения нельзя", - посетовал он.

По словам Титиева, если родственники уже обратились в правоохранительные органы, то прокуратуре или следственным органам найти человека не проблема.

"Не так сложно отследить передвижение человека по мобильному телефону, например. Тем более, что молодой человек вызвал такси и на нём уехал. Можно отследить передвижение автомобиля", - отметил он.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в их организацию по поводу похищения Майрбека Амаева не обращались, но добавила, что подобные случаи не редкость.

"Недавно молодого человека забрали без всякого [...] такси. Просто среди белого дня. Подошли [...] и, не предъявляя документов, забрали человека, и он исчез. Мы писали по инстанциям. На следующий день звонила Москалькова (уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, - прим. "Кавказского узла"). Несмотря на то, что в Чечне была какая-то знаменательная дата типа дня города, она вытащила и прокурора, и министра внутренних дел, и представителя Следственного комитета, но они человека не нашли. Хотя за день до этого люди из каких-то этих силовых структур увезли этого человека. И никто не притворялся, что это похищение неизвестными", - рассказала она.

Ганнушкина выразила сожаление, что в Чечне люди по-прежнему пропадают, хотя это и происходит реже. Причем, по ее словам, ситуация, когда человека похитили, а он потом заявляет, что похищен не был, достаточно распространенная.

"Однажды вообще был очень странный пример: похитили пожилого человека, имама, а он после этого заявил, что "загулял". Наверное, мусульманский деятель может признаться, что он загулял, запил, только под очень сильным давлением", - отметила Ганнушкина.

Чеченская политэмигрантка Зара Муртазалиева, которая 15 декабря опубликовала призыв сообщить о местонахождении Амаева, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что родители молодого человека "категорически против любого общения со СМИ", также отказавшись от комментариев.

"В ночь с 13 на 14 декабря пропал наш родственник... Камера наружного наблюдения зафиксировала, как в ночь с 13 на 14 декабря он садился в Ford Focus-2 "Яндекс-Такси" у ресторана "Японский дворик". С тех пор его никто не видел, не слышал. На работу он так и не вышел, домой не возвращался, телефон отключен. Любой, кто обладает какой-либо информацией, позвоните, пожалуйста", - написала Муртазалиева в сообщении.

Напомним, что ранее об исчезновении заявили родственники Азамата Ибрагимова, который приехал вместе с матерью в Чечню из Канады. Родные мужчины заявили, что 8 ноября его забрали из дома неизвестные. Спустя некоторое время в Instagram-паблике eldit_net появилось видео, на котором Ибрагимов, гуляя по центру Грозного, рассказывает на камеру, что "в Чечне все хорошо". При этом на связь с близкими он не вышел.

"Те, кто себя ичкерийцами называет, сидят в Европе, митинги устраивают, говоря, что здесь людей мучают. Здесь ни одного человека не мучают, никому ничего не говорят. Я дважды сюда приезжал, мне ни один человек ничего не говорит, спокойно хожу... Если эти ичкерийцы в Европе успокоятся, не устраивая митинги, не распуская сплетни... В первую очередь мой отец. [Выходит] на митинги, думая, что что-то есть, обманывается он. Одно время я тоже обманутым был, тоже бывал на этих митингах… Приехав домой, походив, пообщавшись с людьми, понимаешь, что это ерунда", - заявил, в частности, на видео Ибрагимов.

Отметим, что о личности Майрбека Амаева практически ничего неизвестно, как и о том, могут ли к нему быть претензии со стороны сотрудников правоохранительных органов. Комментариями от родных и близких Амаева о нем "Кавказский узел" пока не располагает.

Что касается Ибрагимова, то его знакомые прокомментировали обращение, отметив ряд странностей, в частности то, что у него нет профиля в соцсети Instagram, и одет он необычно. "Что за одежда на тебе? Ты никогда такое не носил", - написал, к примеру, david_guno.

Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители отметили, что отец молодого человека - бывший советник вице-президента Ичкерии* Висита Ибрагимов, который проживает в Австрии и "постоянно пикеты и разные акции в Европе устраивает".

Сообщения об исчезновениях людей в Чечне поступают реже по сравнению с периодом контртеррористической операции, формально отмененной в 2009 году. При этом снижение числа сообщений произошло на фоне выдавливания из региона таких независимых правозащитных организаций, как ПЦ "Мемориал" и "Комитет против пыток".

Однако даже те случаи исчезновений людей, которые получают огласку, зачастую остаются без пояснения дальнейшей судьбы пропавших. К примеру, следователи за два года с момента исчезновения 25-летнего певца Зелимхана Бакаева, который пропал в 2017 году в Грозном, так и не смогли установить его местонахождения. Неизвестна и судьба 27 жителей Чечни, об исчезновении которых сообщила в 2017 года "Новая газета", по версии которой, они стали жертвами внесудебной казни.