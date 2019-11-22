Видеоотчет исчезнувшего уроженца Чечни укрепил версию о его похищении

22 ноября 2019, 15:33

Уроженец Чечни Азамат Ибрагимов, приехавший погостить из Канады и пропавший, через неделю после исчезновения записал видео с прогулки по центру Грозного, в котором призвал живущих за рубежом чеченцев прекратить критику в адрес властей республики. Видеозапись Ибрагимов сделал не добровольно, предположили пользователи Instagram и жители Чечни.

Родственники Азамата Ибрагимова, который приехал в Чечню вместе с матерью из Канады, не знают о его местонахождении с 8 ноября.

По словам родственников, в тот день мужчину забрали из дома неизвестные, сообщает сегодня на своем сайте журнал "Дош".

После исчезновения Ибрагимова его близкие увидели в Instagram-паблике eldit_net видео, на котором Азамат Ибрагимов, гуляя по центру Грозного, рассказывает на камеру, что "в Чечне все хорошо", сообщило 21 ноября "Кавказ.Реалии".

Несмотря на публикацию видео, Ибрагимов не вышел на связь с близкими, уточнило издание. Друг семьи Руслан Тахаев, проживающий в Вене, выразил уверенность, что, если бы Азамат был на свободе, то "непременно дал бы о себе знать".

В канадском посольстве в Москве не подтвердили и не опровергли информацию об исчезновении Азамата Ибрагимова, сообщило издание, уточнив, что отец Азамата Висита Ибрагимов был советником вице-президента Ичкерии, а сейчас живет в Австрии.

Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное в 2000 году российской армией, говорится в справке "Кавказского узла". Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.

Ибрагимов на видео призвал критиков властей Чечни "успокоиться"

На видео, сделанном в режиме селфи, Азамат Ибрагимов обращается к соотечественникам, подчеркивая, что не впервые приезжает в Грозный. "Я 20 лет живу за границей. В 2015-м, 2018-м году приезжал. Красивый город, красивые проспекты, рестораны, бары есть... Когда я уезжал, здесь был большой беспорядок – разбитые здания, разруха… Сейчас красиво, как видите. Люди здесь прогуливаются, такое вот дело. Те, кто себя ичкерийцами называют, сидят в Европе, митинги устраивают, говоря, что здесь людей мучают. Здесь ни одного человека не мучают, никому ничего не говорят. Я дважды сюда приезжал, мне ни один человек ничего не говорит, спокойно хожу... Если эти ичкерийцы в Европе успокоятся, не устраивая митинги, не распуская сплетни... В первую очередь мой отец. [Выходит] на митинги, думая, что что-то есть, обманывается он. Одно время я тоже обманутым был, тоже бывал на этих митингах… Приехав домой, походив, пообщавшись с людьми, понимаешь, что это ерунда. [...] Так что просьба к вам, соотечественники, успокойтесь, не распространяйте между нами смуту", - сказал Ибрагимов, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Видео, размещенное 15 ноября в паблике eldit_net, насчитывающем 156 тысяч подписчиков, набрало к 15.30 мск 22 ноября 31,9 тысячи просмотров, под ним размещено 255 комментариев. Это же видео, размещенное в тот же день в Instagram-паблике "Чечня онлайн", на который подписаны 27,8 тысячи пользователей, набрало 3064 просмотра, под ним опубликовано 34 комментария.

В обеих Instagram-публикациях видео сопровождается одинаковым текстом: «Неужели еще остались люди, настолько зомбированные, что им приходится вот так, на пальцах объяснять, что в Чечне всё отлично, мирная жизнь, люди живут себе спокойно? И большинство из этих людей, кстати, понятия не имеет, что о них пишут, будто они под каким-то гнетом находятся и так далее. Приезжайте, прогуляйтесь по Грозному хоть днем, хоть ночью - тут безмятежная жизнь протекает. Огромная просьба ко всем «доброжелателям» из-за бугра или не из-за бугра - не беспокойтесь за нас, мы прекрасно обходимся без вашей «заботы», ну вот честное слово».

Авторы некоторых комментариев критически восприняли заявление автора видеоролика. "Он много что пропустил походу... Два раза побывав на родине", - иронически написал, в частности, adam_sanpai. "Положи руку на Коран, что пыток нет и что в партию "Единая Россия" не приказывают вступать", - предложил Азамату Ибрагимову пользователь ni.na6393.

13 ноября бюджетники в Чечне сообщили, что их под угрозой увольнений вынуждают написать заявления о вступлении в партию "Единая Россия". Рамзан Кадыров объявил эти сообщения слухами и привел в качестве примера беспартийного главу Минздрава Чечни. Несмотря на опровержения со стороны властей, принудительное вступление чеченских бюджетников в "Единую Россию" продолжилось, констатировали местные жители.

Часть пользователей, напротив, разделила позицию героя видео. "Дома все хорошо, я тоже живу за границей и часто бываю дома. То, что говорят за границей [...] никто правду не говорит", - написал, в частности, korol_znachit_chechenec.

Поведение Ибрагимова на видео вызвало вопросы у его знакомых

Многие пользователи соцсети заподозрили, что Ибрагимов снял видео недобровольно. "Я уверен, что тут есть какой-то подвох!" – написал _95_73. "Я баров не видел в Грозном", - прокомментировал слова Ибрагимова о барах israilov___666. "Текст, видимо, не тот дали, спутали", - иронически ответил пользователь angelenish. "На него не похож этот разговор! Какой-то сценарий!" – написал этот же пользователь в другом комментарии.

Некоторые знакомые Ибрагимова указали, что съемка видеоселфи для публикации в Instagram нехарактерна для него. "Привет Азамат! Как дела? Как уехал домой, ни слова от тебя. Ты где сейчас?? Напиши хоть пару слов. [...] Насколько я знал, у тебя нет инста?! Интересно", - обратился к герою видео пользователь wedding_favors_toronto.

"Азамат, рада тебя видеть! Почему от тебя так давно не было весточки, куда пропал? Скидывай больше видео с родины. Позвони мне, не пропадай", - написала aliya.borz. "Я тоже не знала, что у тебя есть инста", - добавила она в другом комментарии.

Пользователь с ником david_guno обратил внимание на куртку Азамата Ибрагимова, надетую поверх футболки. "Что за одежда на тебе? Ты никогда такое не носил", - удивился он.

На эту же деталь указал и djabrail648. "Что за бомжовская одежда на тебе? Ты выглядишь не первой свежести. Почему ты прихрамываешь? С тобой всё в порядке?" – написал он.

В другом комментарии этот же пользователь призвал Азамата Ибрагимова выйти на связь. "Я пытаюсь до тебя дозвониться, почему у тебя телефон отключён? Ты уехал больше недели назад, но от тебя нету никакой информации", - написал он.

"Азамат в руках [представителей властей], и это видео понятно для чего заставили снять... Вы живёте и не видите, что происходит вокруг вас. Он похищен и находится не на свободе, это очевидно. Присмотритесь, он хромает и не в восторге от всего этого", - ответил пользователь с ником chechency_v_avstrii.

"Ты, видимо, меня с кем-то перепутал. Я уверен, все те люди, которые посмотрели это видео, отлично понимают, кем и зачем оно было сделано! Азамат честный, трудолюбивый и порядочный парень! Все, кто знает Азамата, могут это подтвердить. Мы с ним дружим с тех пор, как он приехал в Канаду", - возразил djabrail648.

Жители Чечни связали видеообращение Ибрагимова с позицией его отца

Некоторые жители Чечни обратили внимание на то, что Ибрагимов в своем репортаже критикует позицию отца. "Это, вероятно, сын того самого Ибрагимова, что постоянно пикеты и разные акции в Европе устраивает. И мне кажется странным, что он выступил с таким заявлением. У нас не принято, чтобы сын, тем более вот так публично, осуждал своего отца за какие-то действия. Сомнительно, что он сделал такое по собственной инициативе", - поделился сомнением с корреспондентом "Кавказского узла" сотрудник одной из НПО Чечни Салавди.

"Этот парень является сыном бывшего советника вице-президента Ичкерии Виситы Ибрагимова, что живет в Австрии... Получается, что человека похитили и заставили сделать такое обращение. И это в «самой безопасной» республике, как постоянно любит повторять наше руководство", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Исраил.

"Поначалу меня возмутило, что парень приехал откуда-то, говорит, что тут все прекрасно и надо всем возвращаться домой. Сразу же возник вопрос, почему в таком случае он сам не едет? Получается, что его вынудили так сказать?" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Висхан, предположив, что "этого парня сейчас будут использовать для того, чтобы повлиять на отца".

Комментариями от родственников Азамата Ибрагимова "Кавказский узел" пока не располагает. Представитель МВД Чечни отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" информацию об исчезновении уроженца республики, пояснив, что не имеет сведений об этом.