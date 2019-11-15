Заверения властей Чечни не остановили кампанию принуждения вступать в "Единую Россию"

15 ноября 2019, 20:00

Принудительное вступление чеченских бюджетников в "Единую Россию" продолжилось несмотря на опровержения со стороны властей республики, утверждают местные жители. Членство в партии власти ничего не даст рядовым работникам, но может послужить признаком благонадежности человека, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", работники бюджетных организаций Чечни сообщили, что их под угрозой увольнений вынуждают написать заявления о вступлении в партию "Единая Россия". Рамзан Кадыров объявил сообщения бюджетников слухами и привел в качестве примера беспартийного главу Минздрава Чечни.

Жалобы на принудительное вступление в партию власти были озвучены после назначения Магомеда Даудова секретарем реготделения "Единой России". Спикер парламента Чечни 25 октября был назначен и. о. секретаря реготделения "Единой России", а на партийной конференции в Грозном 7 ноября его единогласно избрали секретарем реготделения.

Информацию о массовом принуждении чеченских бюджетников к вступлению в ряды "Единой России" опроверг замсекретаря регионального отделения партии в Чечне Адлан Динаев.

"Я не могу подтвердить подобные слухи. У нас нет никакой информации, что сегодня в нашей республике есть какие-то принудительные меры по вступлению в партию. Наоборот, население региона с удовольствием принимает участие в деятельности нашей организации, реализации партийных и национальных проектов", - приводит слова Динаева 14 ноября информагентство "Чечня сегодня".

На опубликованном видео Динаев демонстрирует "министра и его заместителя", которые, по их словам, не являются членами "Единой России". Глава Минздрава республики Эльхан Сулейманов сидит рядом с Динаевым, улыбается и говорит, что теперь "задумался" о вступлении в партию.

Динаев связал "слухи и информационные вбросы" с тем, что "кому-то" не нравится "положительная динамика" в республике. В сообщении отмечено также, что численность членов "Единой России" в Чечне, составляет на сегодняшний день более 25 тысяч человек, а еще 11 тысяч человек находятся в статусе сторонников партии.

Магомед Даудов 11 ноября опубликовал в своем Instagram сообщение о встрече с секретарями местных организаций "Единой России" и руководством исполкома республиканского отделения. "Было отмечено, что количество желающих вступить в партию, в последнее время, значительно возросло", - говорится в этом посте. 12 ноября глава администрации главы Чечни Галас Таймасханов отчитался Рамзану Кадырову об итогах прошедшего в Москве семинара на тему внутренней политики регионов России. По его словам, Чечня заняла первое место по уровню доверия к президенту страны и главе субъекта. "У нас в 2018 году уровень доверия президенту (Путину) – 89 процентов, и уровень доверия высшему должностному лицу, то есть вам, на уровне 95 процентов был", – сказал Таймасханов Кадырову.

Сообщение Динаева и его совместное с Сулеймановым видео опубликовано также на странице информагентства в Instagram. По состоянию на 18.00 мск 15 ноября публикация набрала 343 отметки "нравится" и 4 комментария. Двое комментаторов указали, что они являются членами "Единой России".

"Мы уже давно состоим в этой партии", - написал пользователь mirza_5158, чьи слова перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла". "Я тоже вступила в эту партию в этом году", - указала imur_raz.

Вопреки заявлениям руководства партии и главы Чечни местные бюджетники продолжают заявлять о принуждении ко вступлению в ряды "Единой России".

"Это все идет со среды (13 ноября). Мало того, что самому надо писать заявление, надо еще привлечь человека [в партию]. Весь наш преподавательский состав уже эти заявления написал, плюс родителей к этому привлекли. Я, если честно, особого значения этому не придаю: ну записали в партию, и записали. Непонятно только, зачем это вдруг так срочно понадобилось нашим властям", - сказал преподаватель школы Султан корреспонденту "Кавказского узла".

"И позавчера (13 ноября), и вчера (14 ноября) мы этими заявлениями на вступление в партию занимались. Моя сестра работает в детском садике, у них такая же ситуация. Я одного только не могу понять, зачем затевать все это, а потом говорить, что никто никого ни к чему не принуждает? У меня лично до сих пор не было и сейчас нет никакого желания состоять в какой-то партии, это ничего мне не даст", - заявила педагог Лейла.

Грозненка Хеда рассказала, что написала заявление о вступлении в "Единую Россию" по просьбе классной руководительницы своего сына. "Учительница сына попросила прийти в школу и заполнить анкету на вступление в "Единую Россию", сказав, что им дано указание и самим вступать, и еще родителя привлечь хотя бы одного. Мы с ней давно знакомы, потому неудобно было отказывать. Сходила, заполнила бланк анкеты и копию паспорта оставила", - сказала женщина.

Опровержение информации о разнарядках по вступлению в ряды "Единой России" было ожидаемо, считают местные жители. "Как только какие-то действия наших властей получают широкую огласку или большой резонанс, тут же включается этот механизм отказа", - сказал житель Чечни Лечи.

Политологи сочли разнарядки на вступление в ЕР местной инициативой

Координатор Волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко не видит связи между сообщениями о требовании записываться в "Единую Россию" и недавним отчетом о высоком рейтинге Путина и Кадырова в Чечне. "Рейтинг Кадырова – отдельная история, рейтинг Путина – совсем другая. Не считаю правильным говорить, что между этими событиями есть прямая корреляция, даже с учетом чеченской специфики", - сказал он "Кавказскому узлу".

Политолог предположил, что разнарядки на вступление в партию власти являются инициативой кого-то из подчиненных Кадырова или местных чиновников. Самому главе региона резкое массовое пополнение местной "Единой России" ничего не принесет, считает он.

"Как и в любом регионе России, так и в Чечне хватает местных начальников, готовых с невероятной настойчивостью делать для вышестоящего руководства всякие вещи, - как по команде начальства, так и по собственной инициативе. Хватает на местах таких чиновников, которые готовы перевыполнить любые планы, но главе региона абсолютно ничего не дает пополнение партии: как мне кажется, ему нет нужды подкреплять свою позицию в Чечне какими-то насильственными [принуждениями к] членству в партии, да и Москву не интересует вопрос, увеличилось ли число членов партии после назначения нового руководителя", - сказал Серенко.

Бюджетники, которые вступают в "Единую Россию" по разнарядке, также никакой выгоды от этого не получают, уверен он. "В жизни бюджетников ничего не меняется, когда они становятся членами "Единой России". Партбилет не открывает новые возможности перед бюджетником, если он сам не представляет [для партии] какой-то ценности", - считает Серенко.

Демонстрация Рамзаном Кадыровым беспартийного министра, утверждающего, что его не принуждали вступать в партию, по мнению политолога, неубедительна, так как во всех регионах есть беспартийные руководители.

"На самом деле такая ситуация и в других регионах России. Не все руководители ведомств являются членами "Единой России". Для этой партии в целом не очень выгодно, чтобы все руководители и чиновники были ее членами, тогда партия вынуждена нести ответственность абсолютно за все", - заключил Андрей Серенко.

Эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков также не видит связи между сообщениями о требованиях стать членами "Единой России" с недавним отчетом о высоком рейтинге Путина и Кадырова в Чечне.

"Я не признаю социологию в Чечне. Невозможно проводить никакие социологические исследования в ситуации, когда глава региона угрожает неугодным и призывает стрелять в представителей правоохранительных органов из других регионов. Никакой социологии там быть не может, следовательно, и нет связи между этими двумя событиями. В целом увеличение количества членов "Единой России" - далеко не самое страшное, что происходит в Чечне", - сказал "Кавказскому узлу" Жаворонков.

На совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. По словам Кадырова, "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание". В речи Кадырова, который говорил по-чеченски, звучали более жесткие слова, в том числе слово "убивать" утверждают "Русская служба Би-би-си" и издание "Настоящее время". В апреле 2015 года глава Чечни заявил, что никто не может проводить спецоперации в республике без согласования с местными властями. В противном случае Кадыров разрешил открывать огонь на поражение по участникам спецопераций. Поводом для демарша Кадырова стала спецоперация, проведенная ставропольскими силовиками в Грозном, во время которой был убит находившийся в федеральном розыске Джамбулат Дадаев.

Он согласен с мнением, что пополнение рядов партии власти не дает никаких конкретных привилегий руководству региона. "Но с точки зрения существования режима, построенного Кадыровым в Чечне, этот процесс вполне логичен. Если мы посмотрим на Советский Союз, на другие тоталитарные режимы, то увидим, что там культ правителя, правящей идеологии навязывается жителям как абсолютная безальтернативность, которую все должны поддерживать. То есть никакого идейного плюрализма там быть не должно, за плюрализм наказывают. Зачем СССР нужно было 18 миллионов так называемых членов КПСС, которые не вышли на улицу, когда партию запретили? Также эти люди не выйдут на улицу в поддержку Кадырова, когда с ним что-то случится", - сказал он.

Жители Чечни усомнились в отчетах чиновников, доложивших о высоком уровне доверия к Путину и Кадырову в республике. По их словам, многие боятся открыто высказывать свое мнение. Жители Чечни не могут чувствовать себя свободными, и это отражается в опросах общественного мнения, отметили социологи.

Жаворонков также считает, что в жизни бюджетников ничего не меняется после вступление в "Единую Россию", но наличие партбилета может влиять на отношение к ним. "Если ты не вступил в партию, это показывает, что ты неблагонадежный, что ты не хочешь по каким-то причинам идентифицироваться с правящей группировкой. Эти механизмы существовали в СССР и сейчас применяются в Чечне. Но на жизнь самих бюджетников партбилет влияния не оказывает, это требование властей выразить покорность, лояльность. Но как только что-то случится, эти люди выйдут из "Единой России" точно так же, как вступили", - подчеркнул Сергей Жаворонков.

Заявление Кадырова о беспартийном министре здравоохранения напомнили Жаворонкову ситуацию с бывшим главой МИД Ирака Тариком Азизом. "Саддам Хусейн его приводил в пример: "Вот, смотрите, у нас же в правительстве есть христианин". Никого он этим примером не убедит в своей демократичности", - добавил политолог.