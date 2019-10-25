Даудов возглавил отделение "Единой России" после критики Кадырова

25 октября 2019, 12:37

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов стал одним из пяти чиновников в регионах юга России, назначенных 24 октября и. о. секретарей реготделений "Единой России". Рамзан Кадыров, который ранее подверг Даудова публичной критике, одобрил это назначение.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября Рамзан Кадыров впервые прилюдно раскритиковал Магомеда Даудова за неудовлетворительную работу в качестве куратора сектора, в который входят Курчалоевский и Шалинский районы. Куратором этого сектора вместо Магомеда Даудова был назначен гендиректор "Чеченгазпрома" Лом-Али Баймурадов. Влияние Даудова после этого не уменьшилось, но первая публичная критика со стороны главы Чечни является для него тревожным сигналом, считают активист Руслан Кутаев и публицист Руслан Гереев.

Критика в адрес Даудова прозвучала со стороны Кадырова на фоне резонанса от сообщений о кадровых зачистках чеченских чиновников. Источники в администрации Кадырова назвали причиной освобождения Даудова от обязанностей куратора двух районов его чрезмерную занятость, но указали на нервозную атмосферу в окружении главы Чечни.

Президиум генсовета "Единой России" назначил Магомеда Даудова и. о. секретаря реготделения партии, сообщил вечером 24 октября Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

Глава республики охарактеризовал это как "очень важное и, честно говоря, приятное политическое событие". "Магомед Даудов один из самых достойных и уважаемых представителей команды, которую основал [...] Ахмат-Хаджи Кадыров. Он верой и правдой служил и работал на разных должностях, своевременно и качественно выполняя обязанности и поручения любой сложности", - написал Рамзан Кадыров.

Всего на заседании президиума были согласованы кандидатуры исполняющих полномочия секретарей 20 реготделений "Единой России", отмечается в сообщении, размещенном 24 октября на сайте партии.

В трех регионах юга России на эти должности утверждены главы субъектов Российской Федерации: глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В Ингушетии, как и в Чечне, реготделение "Единой России" возглавил местный депутат - первый зампредседателя правительства Ингушетии Михаил Илезов, уточнила пресс-служба "Единой России".

На 7 ноября назначена конференция реготделения "Единой России" в Чечне, на которой будет рассмотрен вопрос утверждения Магомеда Даудова в должности секретаря, пишет сегодня ИА "Чечня Сегодня".

Ранее реготделение "Единой России" в Чечне возглавлял советник президента России Абубакар Эдельгериев. Рамзан Кадыров поблагодарил Эдельгериева "за отличное выполнение обязанностей", уточняет ТАСС.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова.