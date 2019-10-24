Власти Чечни объяснили кадровую рокировку занятостью Даудова

24 октября 2019, 14:47

Источники в администрации Рамзана Кадырова назвали большую загрузку причиной освобождения Магомеда Даудова от обязанностей куратора двух районов республики, однако указали на нервозную атмосферу в окружении главы Чечни. Критика в адрес Даудова прозвучала со стороны Кадырова на фоне сообщений о кадровых зачистках чеченских чиновников.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября на совещании Рамзан Кадыров впервые прилюдно раскритиковал Магомеда Даудова. Поводом для критики стала работа Даудова в качестве куратора сектора, в который входят Курчалоевский и Шалинский районы. Куратором этого сектора стал вместо Магомеда Даудова гендиректор "Чеченгазпрома" Лом-Али Баймурадов.

15 августа Рамзан Кадыров разделил Чечню на секторы и назначил близких себе силовиков и чиновников контролировать работу муниципалитетов. Разделив Чечню на секторы, Кадыров усилил режим ручного управления, скопировав на уровне республики российскую административную систему, указали политологи.

Спикер парламента Чечни освобожден от обязанностей куратора сектора в связи с его занятостью другими задачами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности сотрудник аппарата главы и правительства республики. "Никакой сенсации в этом нет. Он выполняет целый спектр других задач и вопросов, возложенных на него главой республики, поэтому и было принято решение об освобождении от кураторства сектором", - пояснил чиновник.

Эту же версию озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный" глава Курчалоевского района Хамзат Кадыров, представляя 21 октября нового куратора сектора генерального директора «Чеченгазпрома» Лом-Али Баймурадова. "У нас в районе новый куратор, поскольку у Магомеда [Даудова] в руках много, скажем так, направлений, поскольку Лом-Али из этого района, хороший товарищ, [Рамзан Кадыров] назначил его", - сказал Хамзат Кадыров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В окружении Рамзана Кадырова "все в нервозном состоянии", сообщило 23 октября "Кавказ.Реалии" со ссылкой на члена администрации главы республики. "Никто не знает, что ждать от работы. Дело не только в Даудове, все члены команды Кадырова напряжены и не знают, кто будет в опале следующим", - привело издание слова своего источника, не указав его имя и должность.

Отстранение Даудова от руководства сектором не следует расценивать как его опалу, считает сотрудник одной из НПО Чечни Султан. "Даудов, как и прежде, присутствует на всех мероприятиях с участием Рамзана [Кадырова], был на коллегии МВД республики", - сказал Султан корреспонденту "Кавказского узла".

22 октября Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в Instagram, что в тот же день принял участие в расширенном заседании коллегии МВД по Чечне. Свое сообщение Кадыров проиллюстрировал видеороликом. На кадрах видно, что Магомед Даудов сидит за столом справа от главы Чечни.

Руководителем сектора вместо Даудова назначен гендиректор «Чеченгазпрома», поскольку недовольство Рамзана Кадырова связано с вопросом о ремонте или замене газовых линий в Курчалоевском районе, обратил внимание сотрудник одной из НПО Чечни Абубакар.

"Даудов сказал о проблемах, связанных с необходимостью согласовывать свои действия с «Газпромом», необходимости отключения линий, что и вызвало недовольство. Этот сектор Чечни поручен теперь гендиректору «Чеченгазпрома»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Администрация Курчалоевского района 23 октября подвела первые итоги работы Лом-Али Баймурадова в качестве куратора сектора. "По итогам совещания по району уже даны поручения по прокладке нескольких десятков километров линий газопровода, около трёх километров водопровода, линий электропередачи, а также установке более 40 трансформаторов", - говорится в сообщении, размещенном на странице муниципалитета в Instagram.

Телеканал "Грозный" предварил сюжет о критике Даудова реверансом в его адрес

Репортаж с совещания, на котором обсуждались итоги двух месяцев работы кураторов секторов, ЧГТРК "Грозный" опубликовала 20 октября. Фрагмент диалога между Рамзаном Кадыровым и Магомедом Даудовым авторы телесюжета предварили пояснением, что спикеру парламента был поручен "участок большой работы" – Шалинский и Курчалоевский районы с населением более 265 тысяч человек.

"Здесь за короткий срок проведена огромная работа. Достаточно сказать, что в [этих] районах прошел едва ли не самый массовый субботник. Но есть и свои сложности и недоработки", - сообщили авторы сюжета, после чего была показана видеозапись с совещания.

Магомед Даудов пояснил Рамзану Кадырову, что не может "решать автоматически" вопросы, в частности, с газоснабжением в Курчалоевском районе. "Большая проблема этот газ, - перебил Даудова Кадыров. - Молча свою работу над делать. [...] Если и вы такое говорите, другие [тем более] ничего не сделают, услышав, что вы говорите. С газом проблема… Вас как влиятельных, [решив], что лучше всего работа пойдет, назначили, сказав, что все в ваших руках", - сказал глава Чечни, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"То, что ты возложил, мы там сделаем. Я что говорю, там власти района, это же не их газовики, когда они туда человека направляют", - возразил Магомед Даудов, слова которого также перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

"Магомед, оставь районные власти. Я почему тебя на сектор в районе поставил? При наличии властей района тебя же на сектор поставили? Чтобы ты координировал. [...] Разве не проблемы решать тебя направили?" – сказал Кадыров.

Сам Магомед Даудов не прокомментировал решение Рамзана Кадырова на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте", на них опубликованы преимущественно поздравления чеченских чиновников с днями рождения и сообщения о совместном с главой Чечни участии в мероприятиях.

При этом 22 октября спикер парламента опубликовал в обеих соцсетях видеоролик с кадрами масштабного субботника. "Здесь мы видим уборку территорий в Шалинском муниципальном районе", - уточнил Даудов в аннотации к видео.

Масштабные субботники прошли во всех районах в середине сентября. Телеканал "Грозный" тогда посвятил им телерепортаж, отметив личное участие Даудова в субботнике в Шалинском районе. Председатель парламента "вместе с руководителем района не только следит за исполнением, но и принимает в субботнике активное участие", прокомментировали авторы сюжета кадры, на которых показан Магомед Даудов, стригущий траву триммером.

Отметим, что критика в адрес Даудова со стороны главы Чечни прозвучала на фоне резонанса от статьи журналиста "Новой газеты" Елены Милашиной, которая 14 октября сообщила о "масштабной зачистке", задержаниях и пытках высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову.

Пресс-секретарь Кадырова отказался комментировать информацию "Новой газеты", а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров назвал публикацию "фейком", что вызвало недоверие у пользователей соцсетей. После этого Рамзан Кадыров лично прокомментировал статью, объявив ее выдумкой. Некоторые СМИ стараются создать "отрицательный имидж Чечни и ее руководства", заявил глава республики.

Статья в "Новой газете" была опубликована в свою очередь после того, как 7 октября анонимный Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Кадырова. По версии канала, в подготовке покушения были заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик.

Уже на следующий день, 8 октября, замминистра МВД Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично поклялись в верности Рамзану Кадырову. Алаудинов при этом озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни. Сам Кадыров впервые после долгой паузы появился на публике лишь 14 октября.