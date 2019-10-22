Магомед Даудов. Фото: Магомед Абасов https://ru.wikipedia.org

22 октября 2019, 20:03

Кадыров отстранил Даудова от руководства территориальным сектором

Куратором сектора, в который входят Курчалоевский и Шалинский районы, вместо спикера парламента Чечни Магомеда Даудова стал гендиректор "Чеченгазпрома" Ломали Баймурадов.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа Рамзан Кадыров разделил Чечню на секторы и назначил близких себе силовиков и чиновников контролировать работу муниципалитетов. В сектор главы парламента республики Магомеда Даудова были включены Курчалоевский и Шалинский районы. Разделив Чечню на секторы, Кадыров усилил режим ручного управления, скопировав на уровне республики российскую административную систему, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Магомед Даудов смещен с должности куратора своего сектора, который является местом проживания семьи Кадырова и почти всех значимых фигур в его окружении. Этому предшествовала публичная критика Кадырова в адрес Даудова. На совещании с чиновниками 16 октября Кадыров впервые прилюдно осудил его, высказав неодобрение методом работы спикера чеченского парламента в должности куратора сектора, сообщил сегодня "Кавказ. Реалии".

Место Даудова занял генеральный директор ООО "Чеченгазпром" Ломали Баймурадов, его представил на совещании глава Курчалоевского района Хамзат Кадыров, сообщило сегодня "Грозный информ".

Ранее, 18 октября, Даудов как куратор сектора принял участие в субботнике в Шали, ЧГТРК "Грозный" засняла его с триммером в руках. На странице Даудова в Instagram по состоянию на 20.03 мск 22 октября не появилось комментариев относительно смещения с должности.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Магомеде Даудове.

Примечание:

"Грозненцы сообщили об участившихся в канун 200-летия города субботниках", "Помпезное открытие мечети в Шали сопровождалось админресурсом", "Участники митинга в Грозном рассказали об использовании админресурса".

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