Критика Кадырова стала тревожным сигналом для Даудова

25 октября 2019, 02:57

Отставка с поста куратора территориального сектора не уменьшает влияние Магомеда Даудова, но первая публичная критика со стороны Рамзана Кадырова является для него плохим знаком, считают активист Руслан Кутаев и публицист Руслан Гереев. У Кадырова есть потребность в новых "верных пехотинцах", отмечает социолог Денис Соколов.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября на совещании Рамзан Кадыров впервые прилюдно раскритиковал Магомеда Даудова. Поводом для критики стала работа Даудова в качестве куратора сектора, в который входят Курчалоевский и Шалинский районы. Куратором этого сектора стал вместо Магомеда Даудова гендиректор "Чеченгазпрома" Лом-Али Баймурадов. Критика в адрес Даудова прозвучала со стороны Кадырова на фоне сообщений о кадровых зачистках чеченских чиновников. Источники в администрации Кадырова назвали большую загрузку причиной освобождения Даудова от обязанностей куратора двух районов, но указали на нервозную атмосферу в окружении главы Чечни.

15 августа Рамзан Кадыров разделил Чечню на секторы и назначил близких себе силовиков и чиновников контролировать работу муниципалитетов. Разделив Чечню на секторы, Кадыров усилил режим ручного управления, скопировав на уровне республики российскую административную систему, указали политологи.

Независимо от причины и характера решения Рамзана Кадырова, публичная критика с его стороны является серьезным имиджевым уроном для чеченских чиновников, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Никогда не слышал, чтобы Кадыров критиковал Даудова. Он одна из «рук Кадырова» наряду с Адамом Делимхановым, который занимается вопросами за пределами Чечни, а все вопросы внутри региона закреплены на Даудовым. Публичное недовольство, выданное в эфир, - это плохой сигнал для Даудова. Кадыров достаточно жестко ставит вопросы, и когда он не получает ответы - у него, как правило, за этим следуют какие-то изменения. Я не говорю, что сегодня Даудова заменят, отодвинут, но при всем при этом сигнал [для него] неблагоприятный», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Кутаев.

Все приближенные к Кадырову сильно зависят от него и гарантия несменяемости главы Чечни является гарантией их благополучия, отметил он.

«Если у Даудова не будет прямых гарантий из Кремля навряд ли [он] может [решиться] на самостоятельное «плавание» без Кадырова. Он, и не только он, [находится] в одной связке с самим Кадыровым. Если у него все хорошо — хорошо и у них. Пошатнувшееся положение Кадырова будет означать, что эти люди теряют все», - считает Кутаев.

Функцию курирования секторов он находит невнятной. «В каждом секторе в администрациях районов, в случае с Даудовым это Шалинский и Курчалоевский районы, стоят люди достаточно независимые от него. Двоюродный брат самого Кадырова возглавляет Шалинский район, еще один близкий родственник - Курчалоевский. Даудову с точки зрения подчиненности достался самый тяжелый сектор. Кураторство над главами районных администраций и муниципальных образований этих районов, думаю, Даудову давалось нелегко, поскольку это достаточно приближенные к самому Кадырову люди», - сказал Руслан Кутаев.

Лом-Али Баймурадов, по словам Кутаева, ранее в политической жизни региона ничем не отметился. «Однажды мне приходилось с ним встречаться, лет 10 назад, по вопросу коммерческого сотрудничества. Это достаточно интеллигентный и образованный человек. В политической жизни он не фигурирует. Также он является родственником Кадырова», - заключил президент Ассамблеи народов Кавказа

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев считает потерю функции контроля над сектором несущественной для статуса Магомеда Даудова с учетом общей оценки его влияния. Вместе с тем сам факт таких перестановок нужно воспринимать как «первый сигнал» в карьере политика, полагает он.

«Управление сектором не является значимым явлением в общественно-политической формации Чеченской республики, но в тоже время является показателем общественного влияния. Действительно, многие региональные аналитики воспринимают этот факт как первый [негативный] сигнал в безупречное резюме Даудова. На самом же деле такое решение объясняется и его загруженностью в других сферах. Что касается Баймурадова, то он известен прежде всего как успешный управленец и хозяйственник, что и является основным мотиватором его назначения», - сказал Гереев корреспонденту "Кавказского узла".

Соколов: Кадырову нужны новые верные пехотинцы

Базовой причиной кадровых решений Кадырова является поиск преемника и создание новой конфигурации власти в Чечне, считает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), социолог Денис Соколов.

«Очевидна необходимость перестраивания конструкции власти или поиска приемника. Снятие Даудова с контроля за сектором является попыткой попробовать кого-то еще. Возможно, для того, чтобы стать в современном контексте главой региона, Магомед Даудов готов еще меньше, чем Кадыров по своей репутации и восприятию вовне. Кроме того, заметен и сдвиг, который происходит внутри кадыровской корпорации. Мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев неожиданно потерял иммунитет, который у него был на протяжении всего периода правления Кадырова. Есть подвижки, которые могут быть вызваны очевидной необходимостью перестраивания под воспроизводство власти, что и будет происходить в ближайшее время. Второе - это то, что доверие Кадырова к окружению все время испытывается», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Соколов.

По мнению социолога, «необходимость перестраивания конструкции власти в структурах выстроенных Кадыровым и аналогичных связана с тем, что всегда есть риск заговора, как и с тем, что необходимо предоставление социальных и политических лифтов для тех, кто подрастает, что в свою очередь требует смены засидевшихся».

«Достаточно вспомнить, как диктаторы вроде Сталина постоянно меняли структуру для обеспечения социальных лифтов для новых верных пехотинцев», - заключил Соколов.

"Кавказский узел" писал, что 14 октября "Новая газета" сообщила о "масштабной зачистке", задержаниях и пытках высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. За неделю до этого, 7 октября, анонимный Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Кадырова. По версии канала, в подготовке покушения были заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик.

Уже на следующий день, 8 октября, замминистра МВД Чечни Апти Алаудинов и глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично поклялись в верности Рамзану Кадырову. Алаудинов при этом озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни. Сам Кадыров впервые после долгой паузы появился на публике лишь 14 октября.