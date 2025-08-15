Ильхам Алиев исключил умышленную атаку на самолет AZAL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальный Баку требует извинений и компенсаций, заявил президент Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. Вскоре после этого азербайджанское издание Minval опубликовало имена причастных к крушению самолета AZAL российских военных. Командир одной из дивизий, который отдал приказ сбивать самолет, после катастрофы получил повышение, указали журналисты.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. 29 декабря Ильхам Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета.

Российские политологи назвали цели обнародования Баку деталей крушения самолета AZAL Публикация с хронологией крушения самолета AZAL и именами причастных к нему российских военных усугубляет негатив в двусторонних отношениях и обусловлена решением Баку приостановить процесс сближения с евразийской группой, дистанцируясь от Москвы.

Азербайджан не рассматривает крушение самолета авиакомпании AZAL в Казахстане как намеренную атаку, этом заявил президент страны Ильхам Алиев в эфире телеканала Fox News.

«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — сказал глава Азербайджана.

Отметим, что 29 декабря 2024 года, вскоре после катастрофы, Алиев заявил, что самолет был поврежден внешним воздействием в районе Грозного, и это привело к потере управления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Баку обратиться суд, что это является правом Азербайджана. «Идут следственные действия, идет разбирательство. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий», – сказал он.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".