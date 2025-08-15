×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:45, 15 августа 2025

Ильхам Алиев исключил умышленную атаку на самолет AZAL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официальный Баку требует извинений и компенсаций, заявил президент Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. Вскоре после этого азербайджанское издание Minval опубликовало имена причастных к крушению самолета AZAL российских военных. Командир одной из дивизий, который отдал приказ сбивать самолет, после катастрофы получил повышение, указали журналисты. 

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. 29 декабря Ильхам Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета. 

Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.
02:57 31.07.2025
Российские политологи назвали цели обнародования Баку деталей крушения самолета AZAL
Публикация с хронологией крушения самолета AZAL и именами причастных к нему российских военных усугубляет негатив в двусторонних отношениях и обусловлена решением Баку приостановить процесс сближения с евразийской группой, дистанцируясь от Москвы.

Азербайджан не рассматривает крушение самолета авиакомпании AZAL в Казахстане как намеренную атаку, этом заявил президент страны Ильхам Алиев в эфире телеканала Fox News.

«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — сказал глава Азербайджана.

Отметим, что 29 декабря 2024 года, вскоре после катастрофы, Алиев заявил, что самолет был поврежден внешним воздействием в районе Грозного, и это привело к потере управления. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Баку обратиться суд, что это является правом Азербайджана. «Идут следственные действия, идет разбирательство. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий», – сказал он.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Крушение самолета AZAL. Фото: МЧС Республики Казахстан
17:56, 25 июля 2025
Азербайджанские журналисты опубликовали имена причастных к крушению самолета AZAL
Конфликт с участием чеченцев. 18 июня 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/chp_kavkaz/23733
00:55, 26 июня 2025
Конфликт "Русской общины" с кавказцами в Люблино остался вне правовых последствий
Представители "Русской общины" подошли к молодому человеку, когда он танцевал лезгинку. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "ЧП Чечня" от 19.06.25, https://t.me/chp_checchnya/4708?single
20:56, 19 июня 2025
Появились подробности конфликта с участием чеченцев и "Русской общины" в Люблино
Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.
20:50, 4 марта 2025
Российская страховая компания начала выплаты пассажирам рейса Баку-Грозный
Крушение самолета AZAL. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/kazaxstan-do-publikacii-predvaritelnogo-otceta-ne-budet-kommentirovat-neoficialnuyu-informaciyu-kasayushhuyusya-kruseniya-samoleta-azal-600288
09:29, 28 февраля 2025
Власти Азербайджана сочли запоздалым заявление Кадырова о крушении самолета AZAL
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Здание парламента Абхазии после боёв сентября 1993 года. Автор фото: Yufereff Война в Абхазии (1992-1993): главные факты

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
12:45, 26 июля 2025
Ветер с Апшерона
Доверительная Европа
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Эвакуация людей после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. 14 июля 2025 г. Фото: https://t.me/bloknot_rostov/44614
14 августа 2025, 18:23
212 человек эвакуированы после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Машина скорой помощи на улице Ростова-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_rostov_don/12809
14 августа 2025, 11:44
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 13 человек

Взрыв в Ростове-на-Дону. 14 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tutina/10187
14 августа 2025, 10:44
Как минимум один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Дарья Полюдова. Фото: https://memohrc.org/
13 августа 2025, 19:09
Дарья Полюдова подверглась нападению в колонии

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше