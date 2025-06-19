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20:56, 19 июня 2025

Появились подробности конфликта с участием чеченцев и "Русской общины" в Люблино

Представители "Русской общины" подошли к молодому человеку, когда он танцевал лезгинку. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "ЧП Чечня" от 19.06.25, https://t.me/chp_checchnya/4708?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители "Русской общины" потребовали извинений от молодого человека за исполнение  с сестрой лезгинки во дворе московского ЖК, он извинился, но им не позволяли уйти до приезда полиции. Чеченские подростки не были вовлечены в конфликт, но стали его свидетелями.

Как писал "Кавказский узел", жители района Люблино в Москве сняли видео, на котором заявили, что представители "Русской общины" пытались незаконно задержать чеченских детей. На место была вызвана полиция. К ситуации подключилось представительство главы Чечни в Москве.

Объяснение одного из участника конфликта с "Русской общиной" в Москве, в который оказались вовлечены чеченские подростки, опубликовал сегодня Telegram-канал "ЧП Чечня".

"В ходе регулярных танцевальных тренировок, которые мы с братом проводили во дворе, ранее не возникало никаких конфликтов. Местные жители относились к нашим выступлениям положительно, часто поддерживали аплодисментами. Однако в указанный день ситуация резко изменилась.  К нам подошли несколько мужчин, представители "Русской общины", и заявили, что им не нравится, как мы танцуем, потребовав прекратить выступление. При этом они пояснили, что если бы играла «русская музыка» (например, баян), их это не беспокоило бы. Данное заявление может свидетельствовать о дискриминации по культурному признаку", - говорится в сообщении.

Вызов полиции не привел к разрешению ситуации: сотрудники прибыли с опозданием, перепутав адрес, и бездействовали, лишь наблюдая за развитием событий

По словам автора, их решила поддержать группа подростков. "Мы, в свою очередь, выразили им благодарность и начали уходить, чтобы избежать конфликта. Однако нас окружили, заявив, что мы «никуда не уедем». Несмотря на то, что брат спокойно объяснил, что мы выполняем их просьбу и покидаем место, ситуация обострилась. Были вызваны около 30 человек из "Русской общины", включая людей с крупными собаками, которые запугивали присутствующих детей.  Нас прижали к стене, снимали на видео, требовали извинений, унижая достоинство моего брата. Очевидцы фиксировали происходящее, но не вмешались. Вызов полиции не привел к разрешению ситуации: сотрудники прибыли с опозданием, перепутав адрес, и бездействовали, лишь наблюдая за развитием событий", - говорится в сообщении.

По словам автора, покинуть место конфликта безопасно удалось лишь после вмешательства родственника. "В одной из видеозаписей прозвучала прямая угроза: «Вы не дотанцуйте, я вам это гарантирую», что может быть расценено как запугивание", - говорится в сообщении.

Как следует из видео, молодой человек и девушка танцевали лезгинку, когда к ним подошли два человека. На следующем фрагменте записи молодой человек стоит в окружении нескольких мужчин и обсуждает с ними допустимое время для музыки во дворе. В это время один из мужчин, направляется в сторону точки, с которой ведется запись на телефон. "Не трогайте мою сестру. Я за нее боюсь. Меня можете трогать, не трогайте ее, - говорит он на видео. "Я просто снимаю ситуацию", - произносит женский голос за кадром.

Мужчина на видео требует от молодого человека извинений и заявляет, что тот специально собрал людей, так как хочет доказать какое-то превосходство". Молодой человек произносит "извините".

"Кавказский узел" ведет обновляемую "Хронику публичных извинений на Кавказе", в которой публикуется информация об этом явлении в регионах СКФО и ЮФО начиная с 2005 года. Зачастую к извинениям принуждают подростков. Так, в интернете появилась запись, на которой школьник из Краснодарского края извиняется на камеру. Подросток стоит на коленях и говорит, что приставал к несовершеннолетней и "шутил над ней". 

Представители "Русской общины" заявляют, что приедет полиция, так как он танцевал.  "Я же извинился, почему  не могу уйти, спрашивает молодой человек, после чего звонит и просит своего дядю о помощи. Как следует из видео, уйти им удалось только кода пришел дядя, после появились и сотрудники полиции.

Представители Telegram-канала отметили что "данные люди не чеченцы".

Эта запись в Telegram-канале, на который подписаны 63478 человек, собрала к 20.56 мск 133 комментария.

Пользователи Telegram поинтересовались, кто по национальности пара, которая танцевала лезгинку. "Мы не чеченцы. Татары азербайджанцы", отметила девушка с ником Aygul, которая сообщила. что она сделала эти записи и танцевала с братом лезгинку.

"А те чеченцы, ребята которых хотели  задержать, они, я так понимаю, стояли, смотрели на танец, верно? Это же продолжение той истории?", - спросил пользователь с ником Aligator

"Да, они просто смотрели", - ответил пользователь с ником Nariman. Он сообщил, что он тот самый парень в рубашке  с видео, от которого представители "Русской общины требовали извинений"

"Да! Парнишки чеченцы подошли и стояли с нами", - написала Aygul.

Как писал "Кавказский узел", ранее житель Дагестана Малик Ашрафов пожаловался президенту России Владимиру Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге. Уроженец Дагестана требует наказать избивших его в Санкт-Петербурге членов "Русской общины", обращения к властям не привели к результату. Конфликт не носит межнационального характера, а членов "Русской общины" крайне редко привлекают к ответственности, указали аналитики.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в марте обучающийся в Волгограде выходец из Сирии записал видео с извинениями за свою реакцию на слова муфтия о событиях на Ближнем Востоке.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Автор: "Кавказский узел"

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