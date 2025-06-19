Конфликт с "Русской общиной" в Москве привлек внимание в Чечне

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Жители района Люблино в Москве сняли видео, на котором заявили, что представители "Русской общины" пытались незаконно задержать чеченских детей. На место была вызвана полиция. К ситуации подключилось представительство главы Чечни в Москве.

Видео о конфликте "Русской общины" и местных жителей в Москве опубликовал Telegram-канал "ЧП Кавказ".

На видеозаписи жители района Люблино возмущаются действиями представителей "Русской общины". "На камеру говорите" Этот ребенок в первом классе" Почему вы задержали наших ребят", - говорит женский голос за кадром. Время от времени женщина переходит на чеченский. "Вот, националисты стоят. националисты, а кто вы еще?", - говорит она, обращаясь к молодым людям.

На видео видны сотрудники полиции, один из них беседует с молодыми людьми. Запись сделана в вечернее время.

Telegram-канал" ЧП Грозный" опубликовал сегодня видео, которое записано в дневное время, на котором женщина, сделавшая первую видеозапись, рассказывает, что ей позвонили, сообщив о конфликте.

«Мы начали спрашивать, на каком основании наших детей удерживают, и в чём их обвиняют. Однако ни одного внятного ответа так и не получили», — приводятся в описании к видео слова женщины, которая преимущественно говорит на чеченском.

После прибытия сотрудников полиции родителям было рекомендовано подать заявление на действия группы лиц, задержавших детей без каких-либо законных оснований. Как отметили правоохранители, подобные действия могут быть квалифицированы как превышение гражданских полномочий, говорится в сообщении.

В разрешению инцидента подключилось Представительство Главы Чеченской Республики в Москве. Все участники события, а также очевидцы и родители детей были установлены., сообщил сегодня уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, слова которого привело агентство "Чечня сегодня".

Как писал "Кавказский узел", ранее житель Дагестана Малик Ашрафов пожаловался президенту России Владимиру Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге. Уроженец Дагестана в требует наказать избивших его в Санкт-Петербурге членов "Русской общины", обращения к властям не привели к результату. Конфликт не носит межнационального характера, а членов "Русской общины" крайне редко привлекают к ответственности, указали аналитики.

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