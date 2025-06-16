Полиция Краснодара заинтересовалась видео с извиняющимся на коленях подростком

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Сотрудники МВД в Краснодаре проверяют видеозапись, на которой несовершеннолетний мальчик извиняется, стоя на коленях.

В местных социальных сетях распространена видеозапись, на которой школьник извиняется на камеру. Подросток стоит на коленях и говорит, что приставал к несовершеннолетней и «шутил над ней». За кадром слышен мужской голос, который сопровождает происходящее угрозами и нецензурной бранью в адрес мальчика. Мужчина, который является автором съёмки, нецензурно выражается в сторону школьника и произносит угрозы в его адрес, заявляя, что в следующий раз за подобное "зарежет".

Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей, пишет со ссылкой на пользователей соцсетей "Коммерсант-Кубань".

В пресс-службе УМВД России по Краснодару заявили, что сейчас полиция устанавливает личности всех участников происшествия.

"На основании выявленной в сети Интернет публикации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены личности участников инцидента и их действиям дана правовая оценка", - говорится в телеграм-канале "Полиции Краснодара".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале апреля двое молодых людей и родители подростка публично извинились за унижение школьников, которых принудили просить прощения за фотосъемку и свидетельские показания против уроженцев Чечни.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в марте обучающийся в Волгограде выходец из Сирии записал видео с извинениями за свою реакцию на слова муфтия о событиях на Ближнем Востоке.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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