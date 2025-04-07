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17:59, 7 апреля 2025

Унижение очевидцев инцидента с уроженцами Чечни привело к серии публичных извинений

Школьники просят прощения. 6 апреля 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/vlad_chastnyi_privatnyi_butylka

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое молодых людей и родители подростка публично извинились за унижение школьников, которых принудили просить прощения за фотосъемку и свидетельские показания против уроженцев Чечни.

Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Так, в марте обучающийся в Волгограде выходец из Сирии записал видео с извинениями за свою реакцию на слова муфтия о событиях на Ближнем Востоке.

Жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как практика публичных извинений распространяется в регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Серии извинений предшествовал инцидент с уроженцами Чечни

В Санкт-Петербурге уроженцы Чечни устроили драку и оказали сопротивление при попытке росгвардейцев задержать их. Очевидцами происходящего стали проходящие мимо подростки, которые сняли происходящее на видео, выложили фотографии в интернет и дали показания.

Однако вскоре были опубликованы видеоролики, в которых эти подростки стоят на коленях и просят прощения за свои действия, сообщил 6 апреля "Блокнот".

Двое подростков, которых принудили к извинениям - жители Колпино, перед этим они дали показания против участника драки близ ТРК "Меркурий". Потерпевшие учатся в девятом классе, а тот, кто вынудил их к извинениям, - 15-летний подросток, который находится на домашнем обучении и осваивает программу восьмого класса, пишет "Фонтанка".

Родители подростка попросили прощения за его насилие над одноклассником

Родители школьника, заставившего мальчика извиняться на коленях, сами попросили прощения, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал "Колпино тут". "Извинился и сам школьник. Произошло это после того, как в семью наведались правоохранители", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, смонтированном из кадров с извинениями женщины, мужчины и подростка. Лица всех этих людей в ролике заретушированы.

"Мы очень сожалеем, что получилось это с мальчиком, и в дальнейшем будем хорошенько воспитывать ребенка", - говорит на видео женщина. В свою очередь мужчина сообщает, что он отец подростка, который "совершил неправильный поступок", поставив одноклассника на колени.

Приношу свои извинения родителям за то, что поставил его на колени

"Я искренне прошу прощения у всех, у родителей этого мальчика, у этого мальчика. Я непосредственно лично даже у них просил прощения. Обязуюсь, впредь чтоб такое не повторилось, заняться сыном, конкретно воспитанием. Прошу меня простить", - сказал мужчина на видео. "Приношу свои извинения родителям за то, что поставил его на колени. Больше такого не повторится", - говорит на видео подросток.

В этом же ролике присутствует фрагмент видеозаписи еще одного молодого человека, чье лицо также заретушировано. "Я извиняюсь за то, что поставил на колени и заставил его извиняться за то, что он дал показания. Я за это очень сильно извиняюсь", - говорит он.

Очевидцы задержания уроженцев Чечни подверглись унижениям и побоям

Два видеоролика, ставших поводом для этих извинений, опубликованы 6 апреля в телеграм-канале "Поздняков 3.0". "Я извиняюсь перед этим чеченцем за то, что распространял фотки. Больше так не буду", - говорит на одном из видео мальчик, который стоит на коленях и смотрит в камеру.

Человек, ведущий съемку, после этих слов толкает мальчика ногой в грудь и называет молодцом, добавив нецензурное слово.

Второе видео снято в другом месте, на лестничной площадке. Там другой подросток стоит на коленях, опустив голову. "Прошу прощения перед чеченцем за то, что дал против него показания и снимал его на камеру, когда его поймала Росгвардия. Простите меня, пожалуйста", - скороговоркой произносит он. После этого человек, снимающий видео, бьет его ногой в плечо, сопровождая удар нецензурной бранью.

Следствие отчиталось о двух уголовных делах в связи с инцидентами

Трое мужчин арестованы по уголовному делу о хулиганстве с применением оружия, сообщило 6 апреля на своем сайте управление СКР по Санкт-Петербургу. "Установлено, что в вечернее время 2 апреля на участке местности около детской площадки и торгового комплекса на улице Пролетарской города Колпино, то есть в месте скопления граждан, в том числе несовершеннолетних, трое злоумышленников с использованием ножей и оружия совершили действия, угрожающие безопасности находящихся рядом людей", - говорится в публикации.

В ходе расследования установлено также, что "в отношении несовершеннолетних подростков, которые  были свидетелями произошедшего и дали обличающие фигурантов показания, осуществляются противоправные действия", сообщило ведомство.

"По данному факту следственным отделом по Колпинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетелей к уклонению от дачи показаний с применением насилия)", - отмечается в сообщении. Часть 2 статьи 213 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, часть 3 статьи 309 УК РФ - до пяти лет лишения свободы.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Автор: "Кавказский узел"

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