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13:46, 21 июля 2025

Кремль отреагировал на угрозы Алиева об исках в связи с крушением самолета AZAL

Крушение самолета AZAL. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=UHTjFEACL_c

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россия будет ожидать официальных итогов разбирательства, связанного с крушением самолета AZAL, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется на улучшение российско-азербайджанских отношений.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан готовит документы для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Причиной крушения авиакомпания назвала "внешнее физическое и техническое вмешательство". 4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Согласно документу, самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. 4 марта стало известно, что компания "Альфастрахование" выплатила возмещение по авиакаско за крушение самолета Баку-Грозный и начала оплачивать ущерб пассажирам.

Если Азербайджан решит обратиться в суд с иском против России в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане, это будет его право, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

«Вы знаете, что идут следственные действия и разбирательства. Если Азербайджан примет такое решение, то это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальный вердикт всех разбирательств», — цитирует Пескова РБК

Песков отметил, что сейчас в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период. «Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что, действительно, сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду», — сказал он.

Витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Для российской стороны важно, чтобы в Азербайджане уважали русский народ, подчеркнул Песков. В России также живет очень большая азербайджанская диаспора, и почти все ее представители — «законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением». «Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — указал он.

Напомним, 28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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