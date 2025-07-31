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02:57, 31 июля 2025

Российские политологи назвали цели обнародования Баку деталей крушения самолета AZAL

Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публикация с хронологией крушения самолета AZAL и именами причастных к нему российских военных усугубляет негатив в двусторонних отношениях и обусловлена решением Баку приостановить процесс сближения с евразийской группой, дистанцируясь от Москвы.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для подачи исков в международные суды по поводу крушения самолета AZAL, поскольку Россия не признала вину и не наказала виновных в гибели людей. Вскоре после этого азербайджанское издание Minval опубликовало имена причастных к крушению самолета AZAL российских военных. Командир одной из дивизий, который отдал приказ сбивать самолет, после катастрофы получил повышение, указали журналисты. 

25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, погибли 38 человек. Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия. 29 декабря Ильхам Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета. Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после авиакатастрофы, подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Издание Minval, как и другие медиа, действующие в Азербайджане, контролируется властями и не могло опубликовать важные сведения без согласования с руководством страны. Опубликованная ими статья с хронологией авиакатастрофы и именами причастных к ней российских военных основана на информации, целенаправленно "слитой" им властями Азербайджана, но не российской стороной, сообщили "Кавказскому узлу" источники в Баку, пожелавшие остаться анонимными по соображениям безопасности. Власти Азербайджана передают свою информацию разным медиа, издание Minval при этом специализируется на "сенсационных разоблачениях" - так, незадолго до 44-дневной войны 2020 года издание, в частности, публиковало данные о поставках вооружений из РФ в Армению через Каспий и Иран.

Вероятную цель этой публикации "Кавказскому узлу" прокомментировали российские аналитики - сотрудник Исследовательского центра Адама Смита Сергей Бойко, политолог Федор Крашенинников и научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев. 

Федор Крашенинников разделяет мнение, что такие публикации в Азербайджане имеют один центр принятия решений. "Я думаю, все азербайджанские издания - это голос Алиева. В Азербайджане наследственная диктатура, там нет никаких независимых медиа, поэтому, безусловно, власти Азербайджана стоят за этим, тут нечего обсуждать", - сказал он. Аналитик отметил, что в таких условиях медиа "могут публиковать как правду, так и вранье, в зависимости от интересов диктатора", поэтому затруднился оценить достоверность представленных сведений, не имея возможности для проверки фактов. 

Изложенная в публикации хронология событий выглядит достаточно достоверной, полагает Сергей Бойко. "Однако для полной уверенности должны быть предоставлены документы и записи радиоперехвата. С точки зрения развития азербайджанско-российского конфликта эта публикация будет усугублять негатив в отношениях между Москвой и Баку", - заявил он.

Александр Караваев, в свою очередь, считает, что к отношениям Москвы и Баку эта утечка имеет опосредованное отношение. "Она лишь передает внутреннюю кухню боевого расчета ПВО у аэропорта Грозного и косвенно то, как развивается расследование", - сказал он. 

По словам Караваева, кризис в отношениях Москвы и Баку "накапливался подспудно в политической сфере", а катастрофа самолета AZAL стала для Баку поводом активнее дистанцироваться от РФ. "И хотя за полгода произошла некоторая нормализация отношений, события в Екатеринбурге стали дополнительным импульсом для этого тренда", - отметил Караваев. 

Он добавил, что в 2025 году одним из главных вопросов для Баку было углубление интеграционного сближения с евразийской группой. "Но в нынешних геополитических условиях для Баку это серьезно повышает риски, поэтому они решили притормозить и частично развернуть процесс вспять на некоторое время", - полагает Караваев.

Активно дистанцироваться от Москвы Ильхам Алиев решил после падения режима союзника Путина Башара Асада в Сирии, что стало сигналом об ослаблении позиций России в регионе, считает лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. "Алиев начал понимать, что Россия не так сильна, как когда-то считалось", - приводит его слова Newsweek в публикации от 25 июля. "Сдача" промосковского диктатора Башара Асада и фактический уход России из Сирии красноречиво свидетельствуют о потере Кремлем международных позиций, указал 7 января "Кавказскому узлу" аналитик НПО "Журналисты в экстремальных условиях" Тофиг Дадашев.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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