Конфликт "Русской общины" с кавказцами в Люблино остался вне правовых последствий

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До приезда полиции представители "Русской общины" не имели законных оснований принуждать к чему-либо исполнителей лезгинки во дворе московского ЖК, однако их действия вряд ли могут быть квалифицированы по конкретной статье.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня чеченский боец поп-ММА Ибрагим Исламов призвал представителей "Русской общины", участвовавших в инциденте с чеченскими детьми и женщинами в Люблино, встретиться с ним. Своих сторонников Исламов заверил, что "виноватые признают свою ошибку". Представители "Русской общины" действовали в Люблино законно, но сами стали жертвами провокации, заявил координатор движения 22 июня, не отреагировав на призыв Исламова. Представители "Русской общины" неадекватно отреагировали на лезгинку в Люблино, проявив ксенофобские установки, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Жители района Люблино в Москве сняли видео, на котором заявили, что представители "Русской общины" пытались незаконно задержать чеченских детей. За детей заступились женщины, была вызвана полиция. 20 июня было опубликовано видео, на котором представители "Русской общины", скрыв лица, заявили, что не применяли недопустимых методов к детям в Люблино, но столкнулись с агрессией местных жительниц и угрозами в соцсетях. На видео, записанном до конфликта с чеченскими женщинами, представители "Русской общины" потребовали извинений от молодого человека за исполнение с сестрой лезгинки во дворе московского ЖК: парень извинился, но им не позволяли уйти до приезда полиции. Чеченские подростки не были вовлечены в конфликт, но стали его свидетелями. После инцидента пользователи Telegram поинтересовались, кто по национальности пара, которая танцевала лезгинку. "Мы не чеченцы. Татары-азербайджанцы", - ответила девушка с ником Aygul, которая сообщила, что она сделала эти записи и танцевала с братом лезгинку. Позднее аккаунты Aygul и ее брата были удалены.

Аспекты конфликта членов «Русской общины» с подростками, танцевавшими лезгинку в московском дворе «Кавказскому узлу» прокомментировал адвокат Феликс Вертегель.

По словам адвоката, при отсутствии явных нарушений общественного порядка никто не вправе требовать прекращения чего-либо, в том числе и танцев.

«Если кто-то считает, что нарушается общественный порядок, он может вызвать полицию, дождаться ее и выступить свидетелем произошедшего. Если речь о танце, то можно просить прекратить это делать. Если осуществляется какое-то серьезное нарушение, то допустимо удержание нарушителя (преступника) в целях пресечения противоправных действий, до приезда полиции. Ограничения громкости в публичных местах есть, но опять же, на это нарушение должны выезжать сотрудники полиции и фиксировать нарушение общественного порядка», - подчеркнул адвокат.

Вертегель отметил, что вызванные на место сотрудники полиции были обязаны вмешаться в ситуацию, провести опрос участников и выявить нарушителей, если таковые были. При необходимости они могли доставить нарушителей в отдел полиции.

Вызов полиции не привел к разрешению ситуации: сотрудники прибыли с опозданием, перепутав адрес, и бездействовали, лишь наблюдая за развитием событий.

Требования об извинениях, которые представители «Русской общины» выдвинули танцорам, не нарушают закон, если были высказаны в корректной форме, отметил адвокат.

«Само по себе такое требование не может считаться нарушением. Даже если оно будет сопровождаться криком, это ничего не значит, можно рассмотреть вопрос о защите чести и достоинства, но все очень индивидуально. Если там была угроза применения насилия, то это можно расценивать в контексте статьи 119 УК (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), но угроза должна быть реальной», - заявил он.

Адвокат подчеркнул, что любое выражение или самовыражение не должно нарушать общественный порядок и права окружающих. «Если кто-то кому-то мешает, он может требовать прекратить эти действия, но при игнорировании можно лишь вызвать полицию», - подчеркнул он.

Хотя подростков удерживали, не давая уйти даже после извинений, представителей “Русской общины” будет сложно привлечь за незаконное ограничение свободы (статья 127 УК России), считает Феликс Вертегель. «127-я сложная статья. Если им не давали уйти потому что был нарушен общественный порядок и были вызваны сотрудники полиции привлечь по 127-й будет достаточно сложно», - заявил он.

То же самое относится к ситуации, если было применено насилие, которое бы привело к легким телесным повреждениям, не зафиксированным судмедэкспертизой. «Если телесные повреждения не зафиксированы то привлечь к уголовной ответственности невозможно, так как невозможно определить степень вреда», - заметил адвокат.

Возможная ответственность авторов комментариев под публикациями об инциденте в ЖК «Люблинский парк» с угрозами, то здесь, по словам адвоката, зависит от степени конкретности угрозы. «Если там нет упоминания конкретных людей или этнических групп, то вероятность возбуждения уголовного дела крайне низка. Если же они там упоминаются, то вполне могут возбудить административное или уголовное дело», - заключил он.

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