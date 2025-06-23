"Русская община" объявила провокацией инцидент с участием чеченцев в Люблино

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Представители "Русской общины" действовали в Люблино законно и не пытались задержать чеченских детей, но сами стали жертвами провокации, заявил координатор движения.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня чеченский боец поп-ММА Ибрагим Исламов призвал представителей "Русской общины", участвовавших в инциденте с чеченскими детьми и женщинами в Люблино, встретиться с ним. Своих сторонников Исламов заверил, что "виноватые признают свою ошибку".

Жители района Люблино в Москве сняли видео, на котором заявили, что представители "Русской общины" пытались незаконно задержать чеченских детей. За детей заступились женщины, на место была вызвана полиция. "Русская община" не подтвердила, но и не опровергла сведения о ее причастности к инциденту. 20 июня было опубликовано видео, на котором представители "Русской общины", скрыв лица, заявили, что не применяли недопустимых методов к детям в Люблино, но столкнулись с агрессией местных жительниц и угрозами в соцсетях.

Видеообращение представителя "Русской общины" опубликовано поздно вечером 22 июня в телеграм-канале общины. "Один из наших координаторов Андрей Ткачук о попытках очернить "Русскую общину", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах видеообращения мужчина обращается к соратникам по "Русской общине", заверив, что "мы работаем абсолютно законно".

На нас какие-то женщины клевещут суматошные

"Никто никого нигде не похищает, это всё выдумки. На нас направляют всяких "торпед", каких-то наркоманов, которым там деньги дают, чтобы они сявкали откуда-то там из-под колоды. На нас какие-то женщины клевещут суматошные, которые прибегают на улицы и начинают кричать, что кто-то якобы каких-то там детей пытается украсть и их трогать. Ничего этого не было. Это всё, естественно, провокации, которые сейчас льются на нас как из рога изобилия. Терпите, спокойно работайте, вы делаете всё законно, потому что мы только и делаем, что помогаем власти наводить порядок в своих дворах, на своих улицах", - сказал на видео представитель "Русской общины".

В другом видео, размещенном поздно вечером 22 июня в YouTube-канале "Русской общины", Андрей Ткачук прокомментировал видео, записанное на месте конфликта в Люблино. "Вот тут уже налицо откровенная проработанная провокация с целью разжечь межнациональную рознь", - заявил он.

Вражеские паблики тут же начали разгонять дикую версию

По его словам, представители "Русской общины" приехали, предварительно вызвав полицию и получив сообщение, что "патруль уже едет к месту происшествия".

"Пришли во двор, попросили тиктокеров, которые шумели и снимали свои пляски, дождаться полицию. И всех, кто присутствовал на площадке, также попросили не уходить никуда и дождаться, пока приедет наряд. Однако какая-то крикливая "приезжая с гор" начала качать разжигающие рознь высказывания, а вражеские паблики тут же начали разгонять дикую версию, типа "избили, хотели похитить детей". Ну самим-то не смешно?" – сказал на видео Ткачук. Предложение Ибрагима Исламова о встрече он не прокомментировал.

Ранее было опубликовано видео, записанное до конфликта с чеченскими женщинами. На нем представители "Русской общины" потребовали извинений от молодого человека за исполнение с сестрой лезгинки во дворе московского ЖК. Он извинился, но им не позволяли уйти до приезда полиции. Чеченские подростки не были вовлечены в конфликт, но стали его свидетелями. После инцидента пользователи Telegram поинтересовались, кто по национальности пара, которая танцевала лезгинку. "Мы не чеченцы. Татары-азербайджанцы", - ответила девушка с ником Aygul, которая сообщила, что она сделала эти записи и танцевала с братом лезгинку. Позднее аккаунты Aygul и ее брата были удалены.

Напомним, в марте житель Дагестана Малик Ашрафов пожаловался Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге. Тогда представители "Русской общины" объяснили конфликт "приставанием к девушке", хотя Ашрафов, работавший охранником в магазине, изложил иную версию - по его словам, нетрезвая посетительница магазина начала оскорблять его по национальному признаку после замечания, что пакеты при входе в торговый зал нужно оставлять в камере хранения.

Они часто встревают в такие бытовые конфликты

Конфликт с участием Ашрафова был бытовым, а не межнациональным, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Они отметили, что членов "Русской общины" крайне редко привлекают к ответственности.

Однако случившееся с Ашрафовым – типичный пример деятельности "Русской общины", подчеркнул директор исследовательского центра "Сова" (включен в реестр иностранных агентов) Александр Верховский. "Они часто встревают в такие бытовые конфликты, и иногда вторая сторона оказывается из регионов Северного Кавказа", – пояснил он.