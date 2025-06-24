Действия "Русской общины" в Люблино стали проявлением ксенофобии

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Представители "Русской общины" неадекватно отреагировали на лезгинку в Люблино, которая послужила началом конфликта с участием чеченцев, проявив ксенофобские установки, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня чеченский боец поп-ММА Ибрагим Исламов призвал представителей "Русской общины", участвовавших в инциденте с чеченскими детьми и женщинами в Люблино, встретиться с ним. Своих сторонников Исламов заверил, что "виноватые признают свою ошибку". Представители "Русской общины" действовали в Люблино законно и не пытались задержать чеченских детей, но сами стали жертвами провокации, заявил координатор движения 22 июня.

Жители района Люблино в Москве сняли видео, на котором заявили, что представители "Русской общины" пытались незаконно задержать чеченских детей. За детей заступились женщины, на место была вызвана полиция. "Русская община" не подтвердила, но и не опровергла сведения о ее причастности к инциденту. 20 июня было опубликовано видео, на котором представители "Русской общины", скрыв лица, заявили, что не применяли недопустимых методов к детям в Люблино, но столкнулись с агрессией местных жительниц и угрозами в соцсетях. Ранее было опубликовано видео, записанное до конфликта с чеченскими женщинами. На нем представители "Русской общины" потребовали извинений от молодого человека за исполнение с сестрой лезгинки во дворе московского ЖК. Он извинился, но им не позволяли уйти до приезда полиции. Чеченские подростки не были вовлечены в конфликт, но стали его свидетелями. После инцидента пользователи Telegram поинтересовались, кто по национальности пара, которая танцевала лезгинку. "Мы не чеченцы. Татары-азербайджанцы", - ответила девушка с ником Aygul, которая сообщила, что она сделала эти записи и танцевала с братом лезгинку. Позднее аккаунты Aygul и ее брата были удалены.

Эксперт исследовательского центра "Сова"* Вера Альперович считает конфликт с "Русской общиной" в Люблино, который начался с попыток принудить к извинениям танцевавшего лезгинку молодого человека, проявлением ксенофобии.

"Что касается темы националистов и лезгинки - тут вообще долгая история. Лезгинка напрягает националистов уже пару десятков лет. Помню, у ДПНИ** еще был ролик, где были сняты ребята, танцевавшие лезгинку в метро, но на фоне этих танцев шел мощный антимигрантский текст, будто там убивают кого-то, а не танцуют", - рассказала она.

Эксперт напомнила, что у автономных групп националистов была даже акция - они выходили танцевать Хард Басс (музыкальный стиль с обилием басов и высоким темпом - прим. "Кавказского узла"), чтобы противопоставить это танцам лезгинки. При этом, она отметила, что всякого рода танцы в РФ в общественном месте ранее не очень приветствовались.

"Почему лезгинка так их фрустрирует, мне никогда не было особенно понятно. Видимо, так как у нас вообще не очень принято плясать в общественных местах, танцы, да еще с национальным колоритом, воспринимаются агрессивно и неадекватно", - пояснила Альперович.

По её мнению, русские националисты вообще склонны любую мелочь оборачивать в ксенофобскую обёртку. «В целом, националисты любой чих воспринимают, как атаку. Был, помню, у "Русской общины" ролик, где сообщалось, что мол дети мигрантов уже с детства готовы здесь все захватывать и лишать всего русских, на фоне видео, где мальчик лет 5-6 с "неславянской внешностью" вредничал и не давал девочке лет 3 прокатиться с горки", - отметила также Альперович.

"Русская община" бурно растет при поддержки силовых структур, считает историк и социолог Николай Митрохин*. По его мнению, это подтверждает то, что по данным участников конфликта, представители "Русской общины" показали "корочки" силовой структуры. "Это праворадикальная организация, которая нацелена на давление на мигрантские сообщества в Москве - как нелегальных мигрантов, так и уличную активность мигрантов. Поэтому она неизбежно вовлекается и будет вовлекаться в подобные инциденты, пока её не осадят и не запретят. И да, в неё входят люди с ксенофобскими установками", - заявил Митрохин.

По его мнению, за конфликтные ситуации в городе должна отвечать полиция или в крайнем случае могут отвечать нейтральные модераторы поддержания порядка, которые есть в некоторых крупных европейских городах.

"Но то, что сама многонациональность большого (да и малого) города будет неизбежно порождать конфликты - это само по себе факт. Вот когда город мононационален - как Грозный, например - там таких конфликтов нет. А в многонациональном нередки столкновения разных групп и взаимная ксенофобия. Ни один крупный город этого не избежал и не избежит. Вопрос какими средствами и насколько системно подобные конфликты урегулируются как полицией и городскими властями, так, возможно, отчасти, и существующими, и складывающимися этническими сообществами", - указал Митрохин.

По его словам, в данном случае видно эффективную оборону со стороны чеченского сообщества.

"А незадолго до того, мы видели как сработала общественная оборона против попыток представителей чеченского сообщества похищать посреди города ненравящихся им людей, используя "корочки" чеченского МВД. Там конфликт был переведен в правовую плоскость", - отметил Митрохин.

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