Лента новостей
14:12, 16 августа 2025

Болельщиков решили привлечь премиями в фан-зону "Ахмата"

Члены Фан-клуба ФК "Ахмат" на матче. Скриншот фото https://www.instagram.com/p/DM76iMriOtM/?img_index=1 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены фан-клуба ФК "Ахмат" будут получать по пять тысяч рублей за регулярное посещение матчей. Комментаторы поинтересовались регулярностью и условиями выплат.

Как писал "Кавказский узел", грозненские бюджетники и студенты неоднократно жаловались на принуждение к посещению матчей "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. На матчи принудительно свозят даже жителей районов, в том числе женщин, причем зачастую добираться по окончании матча домой им приходится самостоятельно.

Футбольный клуб «Ахмат» совместно с одним из брендов одежды объявил о запуске проекта для болельщиков, озвучив привилегии для членов фан-клуба -  20% постоянная скидка на всю продукцию бренда одежды, премия в размере 5 000 рублей от клуба за регулярное посещение матчей; подарок - футболка фан-клуба, а также организованные поездки на выездные игры вместе с командой.

Насколько часто нужно посещать матчи команды, чтобы получить премию в сообщении не указано. В нем приведен телефон и контакт для записи, который ведет на Instagram*-канал фан-клуба White-Green Wolves.

На это сообщение обратил внимание читатель "Кавказского узла". По его словам, он узнал об этом за несколько дней до публикации и подумал, что это шутка. "ФК «Ахмат» намерен «покупать» себе фанатов. Так себе вариант. Хотя, с другой стороны это может как-то облегчить жизнь несчастным бюджетникам и студентам, которых постоянно принудительно сгоняют на матчи грозненской команды", - отметил он.

Эта запись набрала к 14.15 мск 11 комментариев.

"Это за каждое посещение 5 тысяч? Или как?" - поинтересовался sham_955555.

"А можно пенсионерам? - спросил kudjan05.

"А мы как, вольные грозненские болельщики, имеющие десятилетиями стаж? Например, я, начиная с того исторического первого дебютного матча Премьер-Лиги в Грозном в 2008 года с Крылышками <Крылья Советов>до сегодняшнего дня не пропустил ни одного домашнего матча (ну максимум может 1-2 матча)! И таких немало!! Клуб не должен оставлять без внимания и такую категорию многочисленных болельщиков!" - возмутился magomedkhadzhimuradov - член Общероссийского народного фронта по Чечне.

"Надо на фан-зону ходить. Клуб не может всю республику благодарить материально", - ответил ему dzhabrail095замглавы Миннаца Чечни Джабраил Абдулвагапов.

Хаджимурадов возразил, что речь прежде всего об отношении к болельщикам. "У меня речь не идёт о какой то материальной благодарности! Наоборот, такие как я платим за билет, чтобы посмотреть футбол. У меня речь идёт о внимании ко всем болельщикам клуба, например удобства при входе на матч через эти турникеты (работают пару штук из 5-7), а также по окончании матча. Я и другие не первый раз об этом просим. Поставьте у этих турникетов знающих сотрудников, чтобы они помогали болельщикам при входе, чтоб этот аппарат с телефона билет считывал и открывал проход. Все сотрудники, как правило, стоят внутри и болельщики очень сильно задерживаются у этих аппаратов", - отметил он

Необходимость вернуть зрителей на трибуны озвучил главный тренер ФК "Ахмат Станислав Черчесов, который вновь возглавил тренерский состав клуба перед игрой с "Зенитом", в этом матче "Ахмат" победил со счетом 1:0. "Самое главное для нас также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи", — приводятся слова Черчесова на сайте клуба.

Автор: "Кавказский узел"

