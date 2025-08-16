Дома жителей Миллерово пострадали при падении БПЛА

Ночью российские военные отразили атаку беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", около полуночи силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районеи. Один местный житель пострадал.

Об атаке на Миллеровский района сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"По оперативным данным, никто из людей не пострадал, - написал он. - В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла. Информация о последствиях на земле будет уточняться".

Напомним, что сегодня ночью военные также отразили воздушную атаку в Ставропольском крае. Беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска. На месте падения БПЛА загорелась стерня.

