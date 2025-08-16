×

Кавказский узел

Лента новостей
05:50, 16 августа 2025

Беспилотники ночью атаковали Невинномысск

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью отразили воздушную атаку в Ставропольском крае. На месте падения БПЛА горит стерня.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 августа режим беспилотной опасности объявлялся сразу в пяти регионах СКФО - Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольском крае. 

О том, что сегодня ночью Ставрополье вновь подверглось атаке беспилотными боевыми дронами, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска.

"Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников в настоящее время горит стерня, над ее тушением сейчас работают специалисты МЧС", - сообщил глава края в 5.31 мск в своем телеграм-канале.

По его данным, обломки дронов локализованы, проводятся необходимые мероприятия по их осмотру и нейтрализации. Режим б0еспилотной опасности, объявленный в Ставропольском крае около часа ночи, продолжает действовать.

Напомним, что власти Ростова-на-Дону приняли 175 заявлений об ущербе имуществу от жителей домов, поврежденных во время атаки беспилотников 14 августа. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести. По уточненным данным, во время атаки беспилотника получили повреждения 33 жилых дома в Ростове-на-Дону, зона локального ЧС расширена.

Автор: "Кавказский узел"

