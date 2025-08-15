×

Главная   /   Лента новостей
11:41, 15 августа 2025

Врачи сообщили о состоянии жертв атаки дрона в Ростове-на-Дону

На месте атаки в Ростове-на-Дону. 14 августа 2025 г. Фото: https://www.1rnd.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние четырех раненых, в том числе двух детей, названо среднетяжелым. 

Как писал "Кавказский узел", власти Ростова-на-Дону приняли 175 заявлений об ущербе имуществу от жителей домов, поврежденных во время атаки беспилотников 14 августа. Повреждения получили 20 зданий, сообщил глава региона. 

Число жителей Ростова-на-Дону, пострадавших в результате атаки БПЛА, выросло до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уточненные данные, которые привела пресс-служба губернатора Ростовской области.  Состояние четырех человек, оценивается как средней тяжести.

Среди пострадавших - двое детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Мы не поняли, что произошло»

Елена Гончарова, жительница дома в Ростове-на-Дону рассказала о последствиях удара. «Уши заложило сразу же. И все. Стекла полетели. Взрывная волна была страшная», — поделилась очевидица.

Другая жительница дома рассказала, что в момент атаки сидела рядом с окном и все осколки полетели в нее, цитирует слова очевидцев «Лента новостей Ростова-на-Дону».

«(Дрон) был похож на „кукурузник“. Потом прогремел сильный взрыв», - приводит слова жителя дома телеграм-канал издания 161.ru.

«Мы не поняли, что произошло. Был сильный звук взрыва, потом столб дыма. Ноги трясутся»,- приводятся слова другого жильца.

По словам других местных жителей, взрыв был настолько мощным, что «стекла в окнах зазвенели», а в некоторых квартирах в 17-этажном доме на пересечении Ворошиловского и Лермонтовской выбило окна, сообщает Ura.ru.

Отметим, что 14 августа атакам беспилотников подверглись Волгоградская и Ростовская области. В Ростове-на-Дону повреждены 15 многоэтажек и один частный дом, 212 жителей поврежденных домов эвакуированы.

