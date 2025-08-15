175 ростовчан заявили об ущербе после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ростова-на-Дону приняли 175 заявлений об ущербе имуществу от жителей домов, поврежденных во время атаки беспилотников 14 августа. Повреждения получили 20 зданий, сообщил глава региона.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа атакам беспилотников подверглись Волгоградская и Ростовская области. В Ростове-на-Дону повреждены 15 многоэтажек и один частный дом, 212 жителей поврежденных домов эвакуированы. Были госпитализированы 13 ростовчан, в том числе двое в тяжелом состоянии, к вечеру в больницах остались шесть пострадавших.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вечером 14 августа уточнил информацию о разрушениях в Октябрьском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. Согласно последнему сообщению чиновника, пострадали 20 зданий.

“Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб. На данный момент принято 175 заявлений”, - сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

К обследованию пострадавших объектов будет привлечено 20 групп по оценке. Власти делают все, “чтобы быстро помочь людям”, которые ждут возвращения в свои квартиры, заверил Слюсарь. По его словам, до конца дня 15 августа в поврежденных домах будет отремонтировано газовое оборудование, а выбитые ударной волной окна и двери заменят “максимально оперативно”.

Эвакуированные жильцы поврежденных домов находятся в пункте временного размещения, их “обеспечили питанием, питьевой водой и психологической поддержкой”, сообщил, в свою очередь, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

По словам Скрябина, 15 августа в Октябрьском районе начнется поквартирный обход домов для оценки ущерба имущества. “Будут составлены списки пострадавших для оказания им единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, а также единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью”, - написал он в своем Telegram-канале.

