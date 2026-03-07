Беспилотники сбиты в трех районах Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные сбили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", 5 марта атака дронов была зафиксирована в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском и Тарасовском. По данным военных, в регионе были сбиты девять БПЛА.
Минувшим вечером и ночью БПЛА уничтожены в трех районах - Чертковском, Шолоховском и Миллеровском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - добавил он.
Минобороны России, по состоянию на 07.21 мск, не сообщало в своем телеграм-канале о вечерних и ночных атаках беспилотников в Ростовской области.
Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.
13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.
Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.