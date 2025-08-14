Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 13 человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тринадцать человек госпитализированы после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, двое из их в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва, произошедшего из-за атаки беспилотника в Ростове-на-Дону, пострадал один человек, повреждены несколько домов на улицах Тельмана и Лермонтовская, сообщил губернатор Ростовской области.

По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ведется обследование дома, проводится эвакуация. Пункт временного размещения для жильцов МКД развертывается на базе 50-й школы, проинформировал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

