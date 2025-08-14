Как минимум один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате взрыва, произошедшего из-за атаки беспилотника, пострадал один человек, повреждены несколько домов, сообщил губернатор Ростовской области.

Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова-на-Дону. На данный момент есть информация об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

О громком звуке в Ростове-на-Дону и появившемся после этого столбе дыма в центре города сообщили местные издания. Взрыв произошел во дворе дома у парка Горького, в результате в доме выбиты стекла, пишет Telegram-канал "Тютина".

Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники привели другие данные о пострадавших. Минимум пять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме Ростова, среди них — ребёнок, пишет Mash

Около 50 человек эвакуированы. По словам очевидцев, перед взрывом был слышен звук мопеда, характерный для БПЛА. Также, как сообщают жители, сигнал о ракетной опасности пришел примерно через минуту после удара, сообщила "База".

В результате взрыва в многоэтажке там задело кровлю, балконы последних четырёх этажей разрушены, сообщает Mash.

