Новая атака беспилотников произошла на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили семь беспилотников в Краснодарском крае и один – в Ростовской области. Еще пять дронов уничтожены над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью 15 беспилотников были сбиты в Краснодарском крае, один - в Ростовской области и один - в Адыгее. Еще 15 дронов военные уничтожили над акваторией Черного моря, девять - над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области беспилотники были уничтожены в Каменском и Неклиновском районах. По данным губернатора, раненых и разрушений нет.

О новой атаке беспилотников сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. По данным ведомства, из 18 украинских беспилотников семь сбиты в Краснодарском крае и один – в Ростовской области.

Еще четыре дрона сбиты над акваторией Черного моря, один – над акваторией Азовского моря. Остальные обезврежены в Белгородской, Саратовской и Самарской областях.

Губернатор Ростовской области и оперштаб Кубани, по состоянию на 13.50 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак.

Напомним, 20 февраля в результате атаки беспилотников в Краснодаре был ранен человек, ему оказали первую помощь на месте. По данным властей, обломки дрона упали около гаражного кооператива "в промзоне", однако поблизости расположены частные и многоквартирные жилые дома.

14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В Ростовской области также действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.