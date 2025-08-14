212 человек эвакуированы после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шесть человек остаются в больницах после атаки дрона в Ростове-на-Дону, из пострадавших домов эвакуированы 212 жителей. Всего повреждены 15 многоэтажек и один частный дом.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва, произошедшего из-за атаки беспилотника в Ростове-на-Дону, повреждены несколько домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. Госпитализированы 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Ростовской области.

Из 13 пострадавших при атаке БПЛА - двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Из домов эвакуировано 212 человек. Для жителей организован пункт временного размещения. На месте работают саперы. После того, как они завершат, будет снято оцепление и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба", - написал он в своем Telegram-канаде.

Мэр города Александр Скрябин проинформировал о введении локального режима чрезвычайной ситуации. "По моему поручению в пункт временного размещения направлены для оказания психологической помощи психологи", - отчитался он.

Из-за атаки дрона повреждены 15 многоквартирных домов и один частный. Пострадало и одно административное здание, привело издание 161.ru слова начальника Управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского.

"Я на кухне крутилась, домашними делами занималась. Когда я вышла из кухни в коридор, то за моей спиной раздался громкий взрыв. Грохнуло так… Я такого в жизни никогда не слышала", — приводит издание слова одной из местных жительниц.

22-летний Данила сообщил Mash, что во время атаки пил кофе, собираясь на работу. Он услышал звук, похожий на свист, и отошёл от окна, а после прогремел взрыв. Ударной волной выбило окна, его засыпало осколками — они попали в лоб, ногу, спину и бок. Как следует из опубликованных Telegram-каналом фото, при атаке выбило стекла, сорвана кухонная рама.

Жильцы поврежденных при атаке домов выбегали из квартир, забрав домашних питомцев в переносках и на поводках сообщает "Блокнот Ростов".

