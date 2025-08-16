×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:55, 16 августа 2025

Власти Ростова-на-Дону уточнили число поврежденных при атаке дрона домов

Последствия атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Телеграм-канал Юрия Слюсаря. https://t.me/Yuri_Slusar/2657

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время атаки беспилотника 14 августа получили повреждения 33 жилых дома, зона локального ЧС расширена.

Как писал "Кавказский узел", власти Ростова-на-Дону приняли 175 заявлений об ущербе имуществу от жителей домов, поврежденных во время атаки беспилотников 14 августа. Повреждения получили 20 зданий, сообщил глава региона. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил вечером 15 августа в своем телеграм-канале, что после обследования территории, где произошла атака беспилотника, выяснилось, что повреждено 33 жилых дома. При этом он уточнил, что возможна и в дальнейшем корректировка списка.

По его словам, зона локального ЧС в Октябрьском районе и частично в Кировском районе расширена, проводится поквартирный обход. Уже поступило 72 пакета документов на получение единовременной помощи, 100 жителям оказана юридическая помощь.

Отметим, что 14 августа атакам беспилотников подверглись Волгоградская и Ростовская области. В Ростове-на-Дону повреждены 15 многоэтажек и один частный дом, 212 жителей поврежденных домов эвакуированы.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Оцепленный подъезд жилого дома после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону. Фото: Юрий Слюсарь / "ВКонтакте"
01:56, 15 августа 2025
175 ростовчан заявили об ущербе после атаки дронов
Девушка в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:56, 12 августа 2025
Украинка осуждена в Ростове-на-Дону за службу в ВСУ
Мужчина у могилы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 11 августа 2025
Неизвестные повредили могилы участников СВО в Ростовской области
04:32, 10 августа 2025
Один человек погиб при обрушении на шахте в Ростовской области
Колония. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
06:04, 9 августа 2025
Житель Таганрога осужден за госизмену
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Затонувший танкер. Фото: Минприроды России
15 августа 2025, 23:56
Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
15 августа 2025, 19:57
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

Тедо Абрамов. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNXo-KPAKsP/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 августа 2025, 14:39
Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова 

Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
15 августа 2025, 13:40
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше