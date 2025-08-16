Власти Ростова-на-Дону уточнили число поврежденных при атаке дрона домов

Во время атаки беспилотника 14 августа получили повреждения 33 жилых дома, зона локального ЧС расширена.

Как писал "Кавказский узел", власти Ростова-на-Дону приняли 175 заявлений об ущербе имуществу от жителей домов, поврежденных во время атаки беспилотников 14 августа. Повреждения получили 20 зданий, сообщил глава региона. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил вечером 15 августа в своем телеграм-канале, что после обследования территории, где произошла атака беспилотника, выяснилось, что повреждено 33 жилых дома. При этом он уточнил, что возможна и в дальнейшем корректировка списка.

По его словам, зона локального ЧС в Октябрьском районе и частично в Кировском районе расширена, проводится поквартирный обход. Уже поступило 72 пакета документов на получение единовременной помощи, 100 жителям оказана юридическая помощь.

Отметим, что 14 августа атакам беспилотников подверглись Волгоградская и Ростовская области. В Ростове-на-Дону повреждены 15 многоэтажек и один частный дом, 212 жителей поврежденных домов эвакуированы.