Главная   /   Лента новостей
22:58, 14 августа 2025

Угроза беспилотников объявлена в пяти регионах Северного Кавказа

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Режим беспилотной опасности введен сегодня вечером в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольском крае. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 августа атакам беспилотников подверглись Волгоградская и Ростовская области. В Волгограде возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе, в Ростове-на-Дону повреждены 15 многоэтажек и один частный дом, 212 жителей поврежденных домов эвакуированы. Были госпитализированы 13 ростовчан, в том числе двое в тяжелом состоянии, к вечеру в больницах остались шесть пострадавших. 

Режим беспилотной опасности введен сегодня вечером в пяти регионах Северного Кавказа: об угрозе атаки дронов сообщили власти Ставрополья, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево Черкесии и Северной Осетии. 

В Кабардино-Балкарии сообщение об угрозе атаки дронов распространил глава региона Казбек Коков в официальном Telegram-канале. Руководители Северной Осетии и Ставропольского края Сергей Меняйло и Владимир Владимиров также использовали официальные каналы в мессенджере для предупреждения. 

В Дагестане об угрозе дронов объявило республиканское управление МЧС в своем Telegram-канале. Жители Карачаево-Черкесии получили оповещение от РСЧС, пишет Mash Gor. Чуть позже информацию о режиме беспилотной опасности со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций распространил ТАСС.

Минобороны России ранее вечером отчиталось в официальном канале, что силы ПВО с 17.00 до 20.00 мск уничтожили четыре БПЛА над территорией Ростовской области и один - над территорией Калмыкии. 

Возникший после атаки беспилотников пожар на НПЗ в Волгоградской области ликвидирован, сообщило сегодня вечером со ссылкой администрацию региона ТАСC-Кавказ.

"Кавказский узел" также писал, что в Северной Осетии режим беспилотной опасности вводился 9 августа, тогда же власти предупредили об ограничениях в работе мобильной связи. Правительство Ставропольского края еще в конце июля обязало всех мобильных операторов замедлять скорость подключения к интернету во время действия сигнала о беспилотной опасности. Глава Дагестана Сергей Меликов на днях заявил, что отключения мобильного интернета во время атак дронов - "не прихоть, а необходимость". 

Автор: "Кавказский узел"

