Главная   /   Лента новостей
03:52, 28 февраля 2026

Прокурор запросил длительный срок для обвиняемого в нападении на ветерана СВО в Батайске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Батайске завершил рассмотрение дела Араза Гусейнова, который обвиняется в нападении на бойца ЧВК "Вагнер" в Батайске в 2023 году, прокурор запросил для него 11 лет колонии.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Батайске был избит, а затем расстрелян из травматического оружия боец ЧВК "Вагнер".

Батайский городской суд 27 февраля завершил рассмотрение Араза Гусейнова, который обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30 - пункта "и" части 2 статьи 105 УК РФ) из-за уличного конфликта, в котором пострадал участник специальной военной операции Вячеслав К., пишет "Коммерсант".

После прения сторон прокурор запросил для Гусейнова 11 лет лишения свободы, фигурант вину не признал. Адвокаты настаивают, что их подзащитный не причастен к преступлению.

Показать больше