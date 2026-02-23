×

05:06, 23 февраля 2026

Бастрыкин обратил внимание на нарушение прав жильцов аварийного дома в Таганроге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы аварийной пятиэтажки в Таганроге были расселены еще в 2024 году, однако с тех пор не все из них получили компенсации. Ранее по факту нарушения их прав было заведено уголовное дело, но городской прокурор его отменил. Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года из-за угрозы обрушения многоэтажки в переулке 17-м Новом в Таганроге был введен режим ЧС, власти заявили, что жильцов необходимо расселить в кратчайшие сроки.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин дал указание возбудить повторно уголовное дело о нарушении прав переселенцев из аварийного дома в Таганроге после того, как прокурор города отменил первое постановление о его возбуждении, пишет 22 февраля "Коммерсант".

В октябре 2024 года жителей дома, из-за угрозы обрушения которого был объявлен режим ЧС, эвакуировали и разместили во временных пунктах размещения, но при этом не всем из них выплатили компенсации. Обращения в различные структуры результатов не принесло.

По поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело, но прокурор Таганрога Роман Коломойцев отменил постановление. Следственные органы пытались обжаловать решение вплоть до прокурора Ростовской области Романа Праскова, но безрезультатно. Сейчас проводится дополнительная проверка.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следственного управления Следкома России по Ростовской области Максиму Шищенко повторно возбудить уголовное дело.

Автор: "Кавказский узел"

