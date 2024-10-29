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06:17, 29 октября 2024

Режим ЧС введен в Таганроге из-за угрозы обрушения многоэтажки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятиэтажному дому в Таганроге грозит обрушение, жильцов необходимо расселить в кратчайшие сроки. В связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, речь идет о дома 3 в переулке 17-Новом, в котором 202 квартиры. Дом построен в 1983 году, но уже признан аварийным и подлежит сносу.

Городские власти в срочном порядке собираются расселить жильцов дома, они получат компенсации за найм жилья и единовременную материальную помощь. При этом расселить жильцов нужно в кратчайшие сроки, сообщила Камбулова 28 октября в своем телеграм-канале.

По словам чиновницы, в Таганроге 10 многоквартирных домов признаны аварийными, ведется работа по расселению жильцов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе в Ростове-на-Дону обрушился подъезд пятиэтажки на улице Нариманова. В феврале стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которые пожаловались на планы властей о сносе. В августе дело об обрушении дошло до суда.

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Автор: "Кавказский узел"

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