Дело о обрушении дома в Ростове-на-Дону дошло до суда

09 августа 2024, 17:29

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Бывший глава Ворошиловского района Виктор Бережной проявил халатность, которая привела к частичному обрушению дома по улице Нариманова, полагает следствие.

Как писал "Кавказский узел", 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры. Власти Ростова-на-Дону сообщили, что на 15 июля намечено начало сноса дома, работы продлятся до 18 июля. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов обрушившегося дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которые пожаловались на планы властей о сносе.

21 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. 21 мая силовики не смогли сдержать жителей дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которым после эвакуации в конце января из-за опасности обрушения не разрешали забрать вещи. Экспертиза заключила, что пребывание в доме опасно, и здание может обрушиться в любой момент, заявил глава города, а его заместитель сообщил жильцам, что власти уже компенсировали жителям полную потерю имущества, выплатив по сто тысяч рублей. Около 20 собственников квартир были задержаны, когда пытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, рассказала депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина.

Управление Следкома России по Ростовской области отчиталось о завершении расследования дела о халатности (часть 1.1 статьи 293 УК РФ) против бывшего главы администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

По версии следствия, обвиняемый, "будучи осведомленным в силу занимаемого служебного положения о том, что многоквартирный жилой дом 72/3 по улице Нариманова в г. Ростов-на-Дону в 2020 году признан аварийным, имеет угрозу обрушения, не принял должных мер по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации".

Бывший глава Ворошиловского района Виктор Бережной был первым чиновником, который приехал к жильцам пятиэтажки на Нариманова после ее обрушения. И именно Бережной решил эвакуировать людей, сообщило сегодня издание 161.ru.

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