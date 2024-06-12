Более 20 жильцов дома на Нариманова задержано при попытке забрать вещи

12 июня 2024, 20:10

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Полиция задержала около 20 собственников квартир в доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которые попытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, после чего отпустили задержанных, сообщила депутат гордумы Ростова-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. 21 мая силовики не смогли сдержать жителей дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которым после эвакуации в конце января из-за опасности обрушения не разрешали забрать вещи. Экспертиза заключила, что пребывание в доме опасно, и здание может обрушиться в любой момент, заявил глава города, а его заместитель сообщил жильцам, что власти уже компенсировали жителям полную потерю имущества, выплатив по сто тысяч рублей.

27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

12 июня владельцы квартир в частично обрушившемся доме на улице Нариманова попытались забрать вещи из своего дома. Пришедших уже ждала полиция - по оценкам собственников, в райотдел увезли около 10 человек, сообщило сегодня издание 1rnd.ru

К публикации приложено видео, на котором силовики сажают в полицейскую машину мужчину и женщину, женщина одета в футболку с надписью: "Собственник".

Всего сотрудники полиции задержали порядка 20 человек — бывших жильцов дома на Нариманова. "У нас никаких прав, администрация нас нагибает, еще и вы палки в колеса ставите. Родители 27 лет здесь прожили, ничего не осталось на старости жизни. Забираем личное имущество. Запрета на вход на территорию нет, это не охраняемая территория. Здесь нет контрольно-пропускного пункта" , - привело издание 161.ru слова одной из собственниц жилья полицейским Елизаветы Протасовой.

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина опубликовала в своем Telegram-канале запись из отделения полиции # 1? куда забрали жильцов. Как следует из видео, в отделении собралось около 20 человек, также видны большие сумки. Одна из женщин плачет и громко возмущается. "Это потому, что они сами в такой ситуации не были", - говорит она.

Другая собственница жилья заявила, что во время визита они убедились. что в их квартирах живут неизвестные. "Окна открыты, там живут, там стоят коньяки, там стоит пиво, там накурено", - говорит женщина на видео.

Позднее Оськина сообщила, что все задержанные отпущены. По словам депутата, полиция задержала жильцов, чтобы убедиться, что они не являются мародерами. "Документы, вещи были проверены <>. После того как со всех людей взяли объяснения и показания, все жители разъехались по домам", - сообщила депутат в аудиозаписи, опубликованной в ее Telegram-канале.

Напомним, 29 марта прокуратура заявила, что 55 семей, которые жили в доме на улице Нариманова, не получили компенсации после обрушения здания. Ведомство потребовало от чиновников выплатить людям деньги.

25 марта мэр Ростова-на-Дону сообщил, что на выплату компенсаций согласились 63 собственника квартир в доме по улице Нариманова, 27 из них уже получили более 32 миллионов рублей. Девять семей получили жилье по договору соцнайма, отчитался мэр.

14 марта ростовский мэр заявил, что более 60 семей из обрушившегося дома по улице Нариманова согласилось с предложенными суммами возмещения за утраченное жилье. За день до его отчета жильцы дома записали обращение к Путину, жалуясь на равнодушие чиновников.

Ранее ростовчане в эфире федерального телеканала пожаловались, что чиновники не переселяют людей, проживающих в аварийных домах. После этого прокуратура подала в суд на Минстрой Ростовской области за нарушение прав жильцов.

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