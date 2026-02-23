×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
12:57, 23 февраля 2026

Жилой дом поврежден в Краснодаре в результате атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотника в Краснодаре повреждены окна в частном доме и автомобиль.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные сбили восемь беспилотников в Ростовской области, четыре - на Кубани и три - в Волгоградской области. Еще четыре дрона уничтожены над Азовским морем.

Около частного дома в хуторе Ленина в Краснодаре "упали обломки БПЛА", сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Пострадавших нет. В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома", - говорится в публикации.

Мэр Краснодара Евгений Наумов, по состоянию на 12.55 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об инциденте.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", хутор Ленина расположен в пригороде Краснодара на берегу городского водохранилища, неподалеку от аэропорта.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, 20 февраля в результате атаки беспилотников в Краснодаре был ранен человек, ему оказали первую помощь на месте. По данным властей, обломки дрона упали около гаражного кооператива "в промзоне", однако поблизости расположены частные и многоквартирные жилые дома. 

В Адлерском районе Сочи 3 августа 2025 года женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

В июле того же года район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

Автор: "Кавказский узел"

