03:08, 23 февраля 2026

Чиновники Сочи отказались перерегистрировать семью Савельевых в очереди для нуждающихся в жилье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья Савельевых обратились для перерегистрации в очереди для нуждающих в жилье к властям Сочи. Там сказали, что их документы переданы в администрацию Сириуса, где им заявили, что у них нет даже отдела, который ставит на учет нуждающихся в жилье.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2011 года семья Савельевых из пяти человек, включая двоих детей, была выселена из барака, который затем был снесен при строительстве олимпийской трассы. Не получив взамен жилья, в феврале 2015 года Савельевы заняли один из коттеджей в сочинском поселке для олимпийских переселенцев Веселое Псоу, но от них потребовали выселиться и оттуда. Власти предложили Савельевым переехать из занятого ими коттеджа в трехкомнатную квартиру, те отказались, требуя отдать им коттедж и участок. 8 февраля сочинский суд отказал Савельевым в иске о предоставлении жилья. В конце апреля они подали апелляционную жалобу на отказ суда удовлетворить иск к властям Сочи, однако суд в Краснодаре решение об отказе в предоставлении жилья утвердил. А в конце января они выяснили, что барак перед сносом оказался в собственности местной чиновницы.

Людмила Савельева и ее сын Алексей рассказали 22 февраля корреспонденту "Кавказского узла", что, по правилам мэрии Сочи, они каждые три года перерегистрировали свою очередь на жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Последний раз перерегистрацию Савельевы прошли в 2023 году, подтвердив статус малоимущих. Они в очередной раз обратились в администрацию Сочи и им сообщили, что документы переданы властям федеральной территории "Сириус", так как снесенный барак, где они ранее жили, был расположен на его территории.

16 января Людмила Савельева получила справку в муниципальном казенном учреждении "Квартирно-правовая служба" города Сочи. В документе указано, что она зарегистрирована по документам по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, улица Акаций, дом 5/1, квартира 6. В справке приведен состав семьи из пяти человек, включая сына, внуков и бывшую супругу сына. Документ выдан «для предоставления по месту требования» на основании архивной поквартирной карточки формы №10 (17) либо домовой книги».

Мы каждый год подтверждали очередь, приносили такие справки, вопросов не возникало

«Мы каждый год подтверждали очередь, приносили такие справки, вопросов не возникало. В очереди Адлера, где с начала ее образования в 1987 году было порядка 10 000 человек, мы на период сноса барака были 8 563-е. По последней информации 2023 года наша очередь была 8 463», - рассказала Савельева.

То есть, за 40 лет очередь продвинулась на 1,5 тысячи человек. В квартирно-правовой службе, по словам Савельевой, ей подтвердили, что очередь движется медленно, «потому что социальное жилье не строится, а получаемые от коммерческих застройщиков квартиры перераспределяются между муниципальными служащими: медработниками, учителями, сотрудниками администрации и сферы ЖКХ».

Савельева также рассказала, что стояла в очереди матерей-одиночек и была одной из первых на получение жилья, но в 90-х очередь упразднили.

20 февраля Савельева обратилась в управление городского хозяйства администрации Сочи за выдачей справки о перерегистрации в очереди, но получила отказ. "Начальник отдела по учету граждан сказала мне: "Вас передали в Сириус, там теперь любые справки и получайте", — рассказала она.

В тот же день Савельева с сыном обратились в администрацию федеральной территории Сириус, где, по ее словам, «даже не поняли, о чем идет речь». «Нам сказали, что никаких сведений о нас нет, и нет даже отдела, который занимается постановкой на учет нуждающихся в жилье», — утверждает женщина.

Дежурный по Сириусу подтвердил корреспонденту "Кавказского узла": «Таких отделов у нас нет». 

Сейчас получается, что нас просто "перекинули" в никуда

Алексей Савельев 22 февраля направил письменный запрос в администрацию Сочи с требованием разъяснить, куда были переданы их документы, почему их об этом не предупредили, на каком основании это было сделано и где их документы сейчас. «Мы просим официальный письменный ответ, где наше жилищное дело, кто его передал и кому именно. Потому что сейчас получается, что нас просто "перекинули" в никуда», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Савельев считает, что происходящее нельзя объяснить просто неразберихой. «Это либо грубая халатность чиновников, либо умысел. Пятнадцать лет мы пытаемся восстановить свои права. Почти 40 лет на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Я стою в этой очереди с 10 лет. Сейчас мне уже 50. Скоро будут внуки. Теперь выясняется, что наши документы якобы переданы в Сириус, где о нас ничего не знают. Складывается ощущение, что нас просто хотят вычеркнуть из всех списков и вообще из жизни в Сочи», - заявил он.

Людмила Савельева назвала ситуацию тревожной. «Если наши документы утеряны или переданы без надлежащего оформления, это означает, что нас могут лишить даже формального статуса нуждающихся в жилье, лишить регистрации в Сочи хотя и уже по снесенному 15 лет назад дому. Мы и так остались без жилья, а теперь нас пытаются лишить и очереди», - сказала она.

Независимый адвокат Наталья Волынина, не связанная с делом Савельевых, считает, что ситуация с «передачей» документов требует проверки. «Если гражданин длительное время состоит на учете как нуждающийся, любое изменение подведомственности должно быть оформлено надлежащим актом с уведомлением гражданина, при чем всех стоящих в очереди. Отсутствие сведений о деле в принимающем органе может свидетельствовать либо о халатности, либо о более серьезных нарушениях», - сказала юрист корреспонденту «Кавказского узла».

В подобных случаях необходима прокурорская проверка

По ее словам, семье следует добиваться письменных ответов сначала от администрации города, а потом, если они не будут удовлетворительными,  обращаться в прокуратуру и обжаловать бездействие должностных лиц. «Когда документы "теряются" в процессе административных преобразований, страдают, как правило, социально незащищенные граждане. В подобных случаях необходима прокурорская проверка», - отметила она.

Юрист также отметила, что если документы все-таки будут утеряны, то у семьи есть шанс через суд добиться восстановления очереди через заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Но это кропотливый и затратный процесс, тем более для инвалидов и пенсионеров.  

«Мы не отказывались от жилья. Мы хотим получить то, что нам положено по закону. Но каждый раз сталкиваемся с новыми препятствиями, которые чинят нам чиновники в Сочи», - резюмировала Людмила Савельева.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

