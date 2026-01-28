Полиция Сочи отказалась возбуждать дело о мошенничестве с жильем семьи Савельевых

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья Савельевых, которые лишились жилья при строительстве олимпийской трассы в Сочи, узнали, что барак, откуда их выселили, перед сносом оказался в собственности местной чиновницы. Полицейские отказались возбуждать уголовное дело, так как не смогли отыскать новую владелицу барака.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2011 года семья Савельевых из пяти человек, включая двоих детей, была выселена из барака, который затем был снесен при строительстве олимпийской трассы. Не получив взамен жилья, в феврале 2015 года Савельевы заняли один из коттеджей в сочинском поселке для олимпийских переселенцев Веселое Псоу, но от них потребовали выселиться и оттуда. Власти предложили Савельевым переехать из занятого ими коттеджа в трехкомнатную квартиру, те отказались, требуя отдать им коттедж и участок. 8 февраля сочинский суд отказал Савельевым в иске о предоставлении жилья. В конце апреля они подали апелляционную жалобу на отказ суда удовлетворить иск к властям Сочи, однако суд в Краснодаре решение об отказе в предоставлении жилья утвердил.

27 января семья Савельевых, которая продолжает бороться за свои жилищные права, получила очередной отказ в возбуждении уголовного дела из полиции Адлера по факту мошенничества с их жильем со стороны чиновницы, которая путем подлога документов превратила их многоквартирный барак в свой частный дом в 2011 году. Об этом семье стало известно только в прошлом году после знакомства с материалами судебного дела.

15 лет сочинцы продолжают скитаться по квартирам. «За это время дети выросли, но позиция властей по нашей проблеме не изменилась. Они продолжают считать, что семье на шесть уже взрослых человек было достаточно предоставить 18 квадратных метров жилой площади, то есть по 3 квадратных метра на человека», - заявила 27 января корреспонденту "Кавказского узла" 75-летняя пенсионерка и инвалид Людмила Савельева.

Она не отрицает, что квартиру упомянутой площади предоставили только одному члену семьи - ее сыну Андрею, согласно решению суда. Остальные пять человек нигде не фигурируют и, следовательно, не имеют на эту квартиру никаких прав.

Мы что, сумасшедшие, чтобы отказываться от жилья?

Савельева и другие члены семьи также утверждают, что чиновники врут, когда пишут в отписках, что якобы предлагали им трехкомнатную квартиру, но они отказались. "Мы что, сумасшедшие, чтобы отказываться от жилья?" - недоумевает Савельева, добавив, что трехкомнатная квартира их бы устроила.

«Но все это умышленные фантазии коррупционных чиновников, чтобы создать видимость помощи нам, от которой мы сами якобы отказываемся», - тем не менее утверждает она.

Алексей Савельев напомнил, что именно жилищный вопрос и действия властей фактически разрушили семейные связи и здоровье Савельевых. «Я стал инвалидом за время бомжевания. У меня туберкулез из-за постоянных скитаний. Моя семья распалась. Мы расстались с супругой, так как жить нам негде. Дети выросли на съемных квартирах. Мать стала инвалидом. Куда мы только не обращаемся - всюду отказы и отговорки: вы получили квартиру. Но какую квартиру мы получили? Квартиру получил брат на одного человека 18 кв. м. У него отдельная семья. Нас нет ни в одном документе, нас вообще уже лишили даже прописки, которая была в снесенном бараке по улице Акаций. А значит нас лишили фактически всех прав - на получение пособий по инвалидности, пенсии. Всего этого мы добиваемся сейчас параллельно на последнем дыхании. Выживаем на шабашках, но становится все сложнее и сложнее и мне, и матери. Никаких гарантий в завтрашнем дне у нас нет», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 50-летний Алексей Савельев.

Полиция не смогла опросить чиновницу по ее месту жительства в снесенном бараке

27 января Савельевы получили отказ из полиции в возбуждении уголовного дела о мошенничестве с их жильем. В ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что правоохранители не смогли опросить чиновнику, которая, как считает семья, что подтверждается документами, оформила на себя весь барак, где проживали Савельевы, перед его сносом.

Савельевы утверждают, что чиновница в период подготовки к Олимпиаде оформила на себя весь многоквартирный барак, после чего получила компенсацию и новое жилье как единственный собственник. Жители барака, в том числе семья с малолетники детьми, жилье так и не получили. «Мы обратились в полицию с требованием разобраться, почему наш многоквартирный барак в официальных документах БТИ вдруг с 2011 года стал называться частным домом и его единственным собственником оказалась [чиновница], работавшая в тесной связке с ГК "Олимпстрой" в этот период руководителем кадастровой фирмы при БТИ Адлера. Мы указали все ее данные. Новое место проживания, но полиция ее не трогает. Делает вид, что не может найти», -рассказала Людмила Савельева.

По ее словам, об этом стало известно только сейчас, когда она через 15 лет получила доступ к решению суда, признавшего барак частным домов. Судья, который утвердил это решение, уже умер, написать жалобу на его действия возможности нет.

Они пишут, что не нашли человека в квартире дома, которого не существует уже пятнадцать лет

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что сотрудники полиции выезжали по предполагаемому месту жительства чиновницы, то есть в упомянутый барак, но дверь никто не открыл, в связи с чем опросить ее не удалось. При этом, как напомнила Савельева, барак снесен еще в 2011 году. «Они пишут, что не нашли человека в квартире дома, которого не существует уже пятнадцать лет. Это даже не формализм, это абсурд и откровенная коррупция со стороны правоохранителей», - считает она.

В ответе также указывается, что, по данным администрации Сочи, объект недвижимости был изъят для федеральных нужно, а «расчёт с Савельевой Л.А. произведён полностью». «Нам всё время приписывают то чего не было. То отказ от трехкомнатной квартиры, то предоставление квартиры Андрея на шестерых, то рассказывают про какой то расчет с нами… Но ни одного документа нет! Они все врут и говорят, что это гражданско-правовой спор. Но мы оказались на улице не из-за спора, а потому, что документы на весь дом внезапно оказались оформлены на одного человека», - прокомментировал ситуацию Алексей Савельев.

Людмила Савельева добавила, что, как говорится в ответе, окончательное решение может быть принято после установления местонахождения чиновницы и ее опроса. "При этом отказ в возбуждении дела уже вынесен", - отметила она.

Адвокат считает отказ полиции возбудить дело поводом для проверки

По словам независимого адвоката Сергея Волынина, постановление с отказом полиции возбудить дело по мошенничеству вызывает серьёзные вопросы.

Проверка должна начинаться с анализа регистрационных и кадастровых действий, а не с попыток найти человека по адресу снесённого дома

«Если человек оформил на себя многоквартирный дом как индивидуальный объект, и на это есть документы, получил за это компенсацию, что так же доказывается решением суда, то это напрямую связано с тем, что другие жильцы остались без жилья. Проверка должна начинаться с анализа регистрационных и кадастровых действий, а не с попыток найти человека по адресу снесённого дома», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Савельевы должны добиваться прокурорской проверки, обжаловать отказ в порядке статьи 124 УПК РФ и ставить вопрос о проверке действий должностных лиц, принимавших решения. Адвокат так же считает, что должна быть проведена проверка и в отношении полицейских, которые фактически сфальсифицировали отказ, указав, что стучались в несуществующие уже 15 лет двери несуществующий квартиры в несуществующем доме. «Это либо халатность, либо умысел и укрывательство преступления», - считает адвокат.