Семья Савельевых оспорила в суде отказ в предоставлении жилья

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Семья Савельевых, которая лишилась жилья при строительстве олимпийской трассы, спустя 15 лет вынужденного скитания по съемным домам продолжает бороться за свои права. Они подали апелляционную жалобу на отказ суда удовлетворить иск к властям Сочи о предоставлении жилья взамен утраченного.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2011 года семья Савельевых из пяти человек, включая двоих детей, была выселена из барака, который затем был снесен при строительстве олимпийской трассы. Не получив взамен жилья, в феврале 2015 года Савельевы заняли один из коттеджей в сочинском поселке для олимпийских переселенцев Веселое Псоу, но от них потребовали выселиться и оттуда. Власти предложили Савельевым переехать из занятого ими коттеджа в трехкомнатную квартиру, те отказались, требуя отдать им коттедж и участок. 8 февраля сочинский суд отказал Савельевым в иске о предоставлении жилья. 22 мая приставы выселили Савельевых из занятого ими коттеджа. Семью после выселения временно приютили соседи.

10 апреля семья Савельевых обратилась на sms-сервис "Кавказского узла" с просьбой осветить их проблему. "Прошло много лет, семья пополнилась новыми членами семьи и все мы бомжи. Издевательства чиновников над нашими конституционными правами на жилище продолжаются. Идут фальсификации документов. Отобрали жилье к Олимпиаде и на этом успокоились", - написали они.

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Семья Савельевых в апреле подала апелляционную жалобу на отказ Адлерского районного суда в удовлетворении иска о предоставлении им жилья взамен утраченного, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 21 апреля адвокат семьи Елена Волгина.

Мы считаем это грубым нарушением как жилищного, так и конституционного законодательства

Суд в декабре 2024 года отказал Савельевым в удовлетворении иска к администрации города Сочи и ФГУП «ДСД Черноморье» о предоставлении благоустроенного жилья по нормам, установленных государством. «Суд посчитал, что вопрос уже решён в 2011 году, когда жильё было предоставлено только одному члену семьи - Андрею Савельеву. Остальные пятеро, включая пенсионерку и родителей с двумя малолетними детьми, остались без всего. Мы считаем это грубым нарушением как жилищного, так и конституционного законодательства», - заявила адвокат, добавив, что апелляция принята к рассмотрению, но дата его пока не назначена.

74-летняя пенсионерка, глава семьи Людмила Савельева, которая работала стрелочницей на железной дороге, живет в Сочи с 1976 года. В 1984 году она вместе с сыном Алексеем получила комнату в бараке 1938 года постройки на улице Акаций, 5/1. Там же в 1984 году родился её второй сын Андрей. В двухкомнатной квартире площадью около 30 квадратным метров одну комнату (10 квадратных метров) занимала посторонняя женщина, вторую (15 квадратных метров) - Людмила с сыновьями.

Все мы жили в одной квартире, стояли на очереди как нуждающиеся ещё с 1987 года под номером 851

К 2011 году квартира была разделена: Андрей владел 10 квадратным метрами, Людмиле принадлежали 5 квадратных метров по праву собственности. Старший сын Алексей, его супруга Наталья и их двое несовершеннолетних детей были зарегистрированы в квартире на основании договоров соцнайма. «Все мы жили в одной квартире, стояли на очереди как нуждающиеся ещё с 1987 года под номером 851. За 40 лет очередь продвинулась до 600. Если так двигаться, мы получим жилье лет через 120. Это издевательство», - рассказала Людмила Савельева корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы, естественно, не ждали чуда от таких властей, поэтому начали улучшать свои жилищные условия сами, делали пристройки к старому дому и маленькой квартире. Но тут же появились проверяющие и все, что мы улучшили для себя сами, постановили снести", - продолжила Савельева.

С 2006 года дом начали готовить под снос в связи со строительством олимпийской инфраструктуры. В 2011 году жильцов принудительно выселили, дом снесли по решению суда. Однако новая трасса прошла в 50 метрах от места, где стоял дом, а на месте бывшего нашего жилья до сих пор остается пустырь.

Из всех шести жильцов, нуждающихся в улучшении жилищных условий квартиру получил только Андрей Савельев - собственник 10 квадратных метров. Компенсаций или предложений по предоставлению другого жилья для остальных членов семьи не последовало. «Меня, как собственницу пяти квадратных метров, просто вычеркнули. Алексей с женой и детьми были зарегистрированы, жили официально, но в суде не фигурировали. Их будто не существовало», - рассказала Савельева.

Позже семья выяснила, что дом по возрасту и износу не подлежал приватизации, согласно статье 4 закона "О приватизации жилищного фонда в РФ" (№ 1541-1 от 04.07.1991), но никакого разъяснения жильцы в своё время не получили, а власти их просто обманули, разрешив приватизацию неликвидного жилья. «Нам никто ничего не объяснил. А потом сказали: дом был аварийный, значит, приватизация незаконна. Но если так - тогда обязаны были предоставить равнозначное жилье, как прописано в статье 32 Жилищного кодекса РФ", - отметила пенсионерка.

По словам адвоката Волгиной, "действия чиновников нарушили статью 40 Конституции РФ, гарантирующую каждому гражданину РФ право на жилье, а также положения статьи 89 ЖК РФ, по которой изъятие жилого помещения требует обязательного предоставления иного - для всех проживающих на законных основаниях".

У меня нет покоя и здоровья, давление скачет, таблетки не всегда могу купить из-за отсутствия денег

Людмила Савельева в течение многих лет снимала ветхое жилье за 15 тысяч рублей в месяц при пенсии в 20 тысяч. Последние три месяца она живёт у сына Андрея, так как цены на съем самого неликвидного жилья в Сочи с подселением и без удобств выросли до 20 000 и выше. «Жить у 40-летнего сына - это не выход. У него всего 18 квадратных метров жилой площади, он один до сих пор, а у старшего сына, а ему уже 50, семья распалась. И только потому, что мы мешаем друг другу строить личную жизнь из-за отсутствия жилья. У меня нет покоя и здоровья, давление скачет, таблетки не всегда могу купить из-за отсутствия денег. Иногда выбираю таблетки, когда стоит выбор, что взять, еду или потратить на медикаменты», - призналась женщина.

Она также рассказала, что вела переписку с Европейским судом по правам человека, однако прекратила ее после того, как Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека.

ЕСПЧ продолжает выносить решения по жалобам активистов из России, несмотря на выход России из Европейской конвенции о правах человека. Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать жалобы заявителей из России при условии, что они были поданы до этого дня.

Андрей Савельев, получивший квартиру в 2011 году, отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию, передав через мать, что он устал от всего. Он говорит, что он «взрослый человек, ему дали жильё на одного, и он не обязан содержать ещё пятерых».

Алексей Савельев, старший сын, болен. Сейчас живёт во временном стационаре тубдиспансера, подрабатывает на стройке и оформляет инвалидность. «Из-за болезни и бытовых трудностей разошёлся с женой. Дом - больница и стройка. На жизнь хватает едва», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывшая жена Алексея Наталья Моисеенко живет с несовершеннолетним сыном на съёмной квартире за 30 тысяч рублей. Работает, получает около 50 тысяч рублей. «Всё, что зарабатываю, уходит на жильё и питание. Живём от зарплаты до зарплаты. 15 лет в борьбе и унижении», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дочери Натальи и Алексея Анне Савельевой 21 год, она учится в вузе. Снимает вместе с однокурсницей жильё за городом на двоих, платит свою долю в 10 тысяч рублей. Подрабатывает, зарабатывает 25–30 тысяч. «Я живу на правах квартирантки, без прописки в наемном жилье, без стабильности. Мы не живём, а выживаем. Я выросла в таких условиях», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, все пятеро членом семьи заявили, что не лишены прописки и зарегистрированы по адресу 15 лет назад снесенного дома.

Материалы о влиянии Олимпиады-2014 на ситуацию в Сочи "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Цена Олимпиады".

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