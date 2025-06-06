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02:55, 6 июня 2025

Апелляционный суд отказал инвалидам из Сочи в предоставлении жилья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре утвердил решение об отказе в предоставлении жилья семье Савельевых, которая лишилась квартиры при строительстве олимпийской трассы. Людмила и Алексей Савельевы намерены подать кассационную жалобу. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2011 года семья Савельевых из пяти человек, включая двоих детей, была выселена из барака, который затем был снесен при строительстве олимпийской трассы. Не получив взамен жилья, в феврале 2015 года Савельевы заняли один из коттеджей в сочинском поселке для олимпийских переселенцев Веселое Псоу, но от них потребовали выселиться и оттуда. Власти предложили Савельевым переехать из занятого ими коттеджа в трехкомнатную квартиру, те отказались, требуя отдать им коттедж и участок. 8 февраля сочинский суд отказал Савельевым в иске о предоставлении жилья. В конце апреля они подали апелляционную жалобу на отказ суда удовлетворить иск к властям Сочи.

10 апреля семья Савельевых обратилась на sms-сервис "Кавказского узла" с просьбой осветить их проблему. "Прошло много лет, семья пополнилась новыми членами семьи, и все мы бомжи. Издевательства чиновников над нашими конституционными правами на жилище продолжаются. Идут фальсификации документов. Отобрали жилье к Олимпиаде и на этом успокоились", - написали они. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Апелляционный суд 5 июня отказал матери и сыну Савельевым в предоставлении жилья, мотивировка решения пока не известна, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” Людмила Савельева.  

По ее словам, она и ее сын Алексей Савельев поехали в Краснодар лично чтобы рассказать судьям об их бедственном положении на протяжении 15 лет. За это время мать и сын стали инвалидами. 

«Несмотря материальные трудности и плохое здоровье, мы решили с сыном поехать в Краснодар на судебное заседание, чтобы лично рассказать судьям о нашем сложном положении, о скитаниях, о нарушениях наших прав. Тройка судей слушала нас очень внимательно, было даже видно, что они проявляют к нам сочувствие. Когда они удалились в совещательную комнату, мы с сыном подумали что они вынесут справедливое решение  и отменят решение суда первой инстанции. Но каким же было наше разочарование, когда они вышли и сказали, что нам отказано в апелляции. Мотивировочную часть решения мы получим уже в суде Адлера, когда они отправят туда дело. Хотелось плакать, последняя надежда рухнула. Никто в этой стране не протянет тебе руку помощи, не поддержит, наоборот лишит последнего», - заявила Савельева. 

Она отметила, что разочаровалась в гаранте Конституции президенте Путине, за которого голосовала на всех выборах. «Я писала ему письма и голосовала за него постоянно, в надежде что он услышит и поможет. Но вместо этого нас вышвырнули на улицу из собственного жилья, хотя постоянно повторялось что от олимпиады не пострадает ни один житель Сочи. Но пострадали и страдают до сих пор, - не только мы, а тысячи людей», - утверждает Савельева.

Алексей Савельев отметил, что дорога показалась ему долгой и утомительной, а разочарование после решения судей было огромным. «Я, честно говоря, и не надеялся ни на что, но мама настояла ехать», - сказал он. Мать и сын намерены подавать кассационную жалобу на решение суда.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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