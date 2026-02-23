Два комбатанта из Краснодарского края убиты в зоне боевых действий
Дмитрий Иваткин и Денис Иванов убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 832 бойца с Кубани.
Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 830 бойцов из Краснодарского края.
В средней школе села Супсех во время торжественной линейки, посвященной Дню защитника Отечества, установлена памятная табличка с именем выпускника Дмитрия Иваткина, В январе 2025 года он заключил контракт с Минобороны и был убит в Курской области в апреле того же года, сообщила мэрия Анапы в своем телеграм-канале.
В школе села Цибанобалка состоялось открытие «парты героя», посвященной выпускнику школы Денису Иванову. Его биографические подробности в сообщении не приводятся.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 832 бойца с Кубани.
В январе 2025 года сообщалось о смерти военнослужащего Александра Сергейчика из Анапского района.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани. Так, лишь одна семья добилась хотя бы частичных выплат, хотя мемориальные доски памяти бойцов были установлены властями.
