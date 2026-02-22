Несколько десятков птиц в мазуте поступили волонтерам в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В реабилитационный центр в поселке Витязево только за один день после шторма поступили 63 птицы в мазуте. Волонтеры сообщили, что у них находится еще 200 птиц на реабилитации, при этом они не получают финансирования от властей.

Как писал "Кавказский узел", спустя год после аварии танкеров в Керченском проливе местные жители находят испачканных в нефтепродуктах птиц, а волонтеры центра "Жемчужная" продолжают работу по их реабилитации, несмотря на огромные долги. В январе в реабилитационный центр "Жемчужная" продолжили поступать испачканные в свежем мазуте птицы, хотя официально о выбросах мазута не сообщалось.

Правительство России 20 февраля сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры назвали это утверждение недостоверным, разместив фото и видео выбросов после шторма. 21 февраля на пляжах Анапы и поселка Веселовка зафиксированы выбросы мазута, но это старый мазут, который лежал на дне, заявил оперштаб. Наиболее масштабные выбросы на Бугазской косе, отметили волонтеры.

Только за 20 февраля волонтерам центра "Жемчужная" в поселке Витязево поступило 63 птицы, об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

По словам волонтеров, очередное большое поступление птиц показало и нехватку средств и волонтеров. "Нужны руки, Витязево, Жемчужная 9.

Мыть, кормить, убираться. Нужна финансовая поддержка, мы сами оплачиваем всё, электричество, корма, лекарства, даже утилизацию павших животных", - написали волонтеры.

21 февраля волонтеры сообщили, что поступление птиц в мазуте продолжается, в частности, к ним поступили птицы, найденные в районе Веселовки.

Сегодня птиц привезли представители Аэромобильной группировки специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Трех замазученных птиц они нашли на Бугазской косе. "Спасибо ребятам, что не оставили их там и позвонили нам, теперь у них есть шанс!" - пишут волонетыры.

«Мы думаем, что это еще старые выбросы мазута. Изменилось течение: оно из Керченского пролива опять пошло на Анапу. У нас сейчас в центре очень много птиц, они все замазучены. Некоторые на 100 % — с клюва и до хвоста испачканы», — привел слова волонтеров центра Telegram-канал "Осторожно, новости".

По их словам, центр справляется с трудом. Помимо тех птиц, которые поступили, волонтеры также ухаживают еще за 200 особями.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".