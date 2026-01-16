Поступление птиц в мазуте продолжается на фоне отчетов об отсутствии выбросов на Кубани

В реабилитационный центр "Жемчужная" продолжают поступать испачканные в свежем мазуте птицы, хотя официально о выбросах мазута не сообщалось.

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб Кубани отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано. 8 января волонтеры штаба "Дельфины" сообщили, что в районе Тузлы большое количество выброшенного мусора, а также старые и новые выбросы мазута. Спустя год после аварии танкеров в Керченском проливе местные жители находят испачканных в нефтепродуктах птиц, а волонтеры центра "Жемчужная" продолжают работу по их реабилитации, несмотря на огромные долги.

В реабилитационный центр "Жемчужная" вновь поступают птицы, испачканные в мазуте, говорится в сообщении в Telegram-канале центра. "Свежий мазут, о котором нигде ничего не говорят", - подчеркнул центр. К сообщению приложены фотографии птиц, тельца которых почти полностью покрыты черной маслянистой пленкой.

"Что с этим делать? Мыть и помогать восстановиться", - написали волонтеры центра, попросив оказать помощь в сборе средства на препараты и расходники.

В Telegram-каналах и чатах, освещающих проблемы очистки берега Кубани от мазута, комментаторы также сообщают об обнаружении птиц в мазуте.

Так, сегодня штаб "Сети, сито, лопата", сообщил, что птица, у которой пятно мазута на груди, сидит на берегу на Бугазской косе, и попросил забрать ее автоволонтеров.

В Telegram-чате "Анапа. Волонтеры моря" Ольга сообщила о птице в Анапе. "Птица в мазуте, далёко в вод не уходит. Выходит на берег. Двигается с трудом", - написала она.

"На береге возле ЭРЫ птичка в мазуте сидит", - сообщила в этом же чате Ирина Мазунина 14 января.

Летом грязные птицы не встречались, потому что они улетали из Краснодарского края, а с октября начался новый мазутный "приход". Испачканные нефтепродуктами птицы поступают в центр "Жемчужная" по несколько особей в день, писал 25 декабря 2025 года "Кедр. Медиа"*.

"Птицы мигрируют, они не приколочены к месту. Море тоже живая структура, течения меняются, возникают новые штормы, которые могут влиять на эти ржавые помойки, все еще лежащие на дне моря. Мы не слепые и тоже видим спутниковые снимки с пятнами, вероятно, новые мазутные птицы связаны именно с утечками из обломков танкеров", - приводятся в публикации слова волонтера Жанны.

"Вновь поступившие пернатые не могли так испачкаться на земле, считает волонтер Анна.

"Это нырок, они разгоняются по воде, взлетают и с такой же высоты "падают" в море, поэтому, видите, у них особенно загрязнено это место", - она указывает пальцем на "корку" из мазута и перьев на груди чомги, которую приходится размочить, прежде чем начать очистку.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

