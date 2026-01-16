×

Главная   /   Лента новостей
11:56, 16 января 2026

Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Мусаиб и Александр Скоромец убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 896 бойцов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", Олег Чагран из Апанасенковского округа стал 894-м бойцом из Ставропольского края, убитым в зоне СВО, о смерти которого сообщалось официально.

Ибрагим Мусаиб и Александр Скоромец убиты  в военной операции на Украине, посмертно их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня глава Андроповского округа Нина Бобрышева в своем Telegram-канале. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 896 бойцов со Ставрополья.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Андроповского округа сообщалось в марте 2025 года. Тогда из отчета об открытии мемориальных досок стало известно, что в зоне СВО убиты 22-летний Даниил Баско и 62-летний Фатах Фатахов убиты на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

