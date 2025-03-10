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06:52, 10 марта 2025

Двое военных со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне специальной военной операции убиты жители Андроповского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 648 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 8 марта власти признали убитыми в специальной военной операции на Украине как минимум 646 бойцов из Ставропольского края.

Жители Андроповского района 22-летний Даниил Баско и 62-летний Фатах Фатахов убиты на Украине. Об их смерти стало известно из репортажа об открытии мемориального стенда в школе села Солуно-Дмитриевское.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 648 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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