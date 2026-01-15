×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
20:31, 15 января 2026

Волонтеры занялись уборкой бывшего защитного вала у Веселовки

Мешки с песком близ Веселовки в Темрюкском районе. Стоп-кадр видео штаба "Дельфины" от 15.01.25, https://t.me/shtab_delfin/1776.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Штаб "Дельфины" приступил к уборке мешков, которые должны были задержать выбросы мазута у поселка Веселовка и Соленого озера в Темрюкском районе. Однако мешки просели в песок и не выполняют своей функции. Волонтеры призвали помочь в работе и по уборке мусора на берегу озера.

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб Кубани отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано. 8 января волонтеры штаба "Дельфины" сообщили, что в районе Тузлы большое количество выброшенного мусора, а также старые и новые выбросы мазута. Двум волонтерам за день удалось собрать в районе мыса Тузла 635 мешков мазута и вывезти их с берега. Работа могла бы вестись еще эффективнее, если бы у волонтеров был дополнительный инвентарь для вездехода, отчитался штаб "Дельфины" 14 января.

Видеообращение группы активистов опубликовал сегодня волонтерский штаб "Дельфины" в Telegram-канале. К 19.00 мск публикация набрала более 300 просмотров.

По словам волонтера, запись сделана у посёлка Веселовка недалеко от  Соленого озера. Участники штаба  откапывают мешки с песком вдоль берега. "Да, эти мешки укладывали когда-то, как искусственный барьер, чтобы вода не заходила слишком глубоко и соответственно должны были удержать выбросы мазута на себе. Однако сейчас этот барьер неактуален, тем более, что их размыло. Будем доставать, вскрывать мешки, высыпать песок и соответственно мешки утилизировать", - говорит волонтер на видео.

Озеро Соленое - мелководное озеро с залежами лечебной грязи на южном берегу Таманского полуострова (между Бугазским лиманом и мысом Железный рог). В прошлом здесь осуществлялся соляной промысел. Площадь охранной зоны: 43,4 гектара, указывает информационно-аналитическая система "Особо охраняемые природные территории России".

Волонтер подчеркивает, что они находятся в природоохранной зоне, на берегу Соленого озера с лечебными грязями. На всем протяжении берега разбросан мусор, который появился после того, как вода отошла.

Кадр волонтера, который сообщили о горах мусора, пластика на территории природного памятника - "Озеро Солёное" в Темрюкском районе. Фото: штаб "Дельфин" / Telegram-канал

"Сейчас я вам проиллюстрирую реально положение: вот это все мусор, много пластика. Особенно много крупного пластика в природных барханах и на всем протяжении озера. Все, к сожалению, в мусоре", - говорит волонтер.

Волонтеры штаба "Дельфин" попросили людей и организации подключиться к уборке и защите озера Солёное и побережья Чёрного моря. "Небольшая группа волонтёров физически не вытянет такие объёмы", - написал штаб в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

