Новые выбросы мазута и мусор обнаружили волонтеры на мысе Тузла

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе Тузлы большое количество выброшенного мусора, а также старые и новые выбросы мазута, сообщили волонтеры штаба "Дельфины".

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб Кубани отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано.

Штаб "Дельфины" работал 7 января в районе Тузлы в южной части Керченского пролива, восточная сторона. После шторма обнаружены горы мусора по линии побережья; среди них — мазут, причём и старый, и явно свежий.

То есть выбросы реально были: мы уже фиксировали мазут 1, 2 и 6 января в Волне, и теперь видим, что и Керченский пролив "отметился" не меньше", - говорится в сообщении.

Волонтеры прокомментировали отчеты оперштаба об отсутствии новых выбросов. "Кто и почему докладывает "наверх", что "берега без выбросов" - не очень понятно. Но факты на берегу говорят сами за себя", - говорится в сообщении.

Они сообщили, что начинают работать по ликвидации выбросов в Керченском проливе. "Наша цель - успеть очистить берега до начала сезона", - подчеркнули волонтеры, призвав добровольцев и местных жителей помочь в этой работе.

Напомним, защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами, и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута. Сети, оставшиеся на берегу в Анапе после разрушения штормом защитных валов, не выполняют своей функции, их нужно убрать с пляжей до нового шторма.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".