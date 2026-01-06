Блогеры призвали убрать в Анапе оставшиеся от валов сети

Сети, оставшиеся на берегу в Анапе после разрушения штормом защитных валов, не выполняют своей функции, их нужно убрать с пляжей до нового шторма, указали блогеры.

Как писал "Кавказский узел", защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами, и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута.

Экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани. Представитель МЧС рапортовал, что установлены все три коффердама, а на побережье оборудованы 29,6 километра защитных валов для защиты пляжей. 1 января после сильного шторма блогеры сообщили о новых выбросах мазута и частичном разрушении защитных валов. Защитные сети после шторма разбросаны по берегу в Анапе и Темрюкском районе, местами их присыпало песком, местами они находятся у кромки воды и могут быть унесены в море, сообщили блогеры. Штаб "Сети, сито, лопата" провел уборку сетей, сорванных с защитных валов сильными волнами.

Блогер Макс Анапский опубликовал сегодня десять фотографий оставшихся на берегу сетей после размыва защитных валов. "МЧС, Кубань-СПАС, ООО "Курорты Анапы", министерство ГО и ЧС Краснодарского края сети необходимо убрать, скоро новый шторм", - написал он.

Следующий шторм начнется 9 января, с утра средняя волна будет уже 1,7 метра, продлится он несколько дней, указал блогер со ссылкой на данные метеослужбы. "До 9 января в параллельной Вселенной, где ЧС федерального уровня,, обязательно уберут мусор и сети", - иронично заметил он.

Блогер Юрий Озаровский проинформировал, что на пляжах вновь идет сооружение защитных валов. "На Джемете снова создают вал на пляже бывшей Эллады, в нынешние каникулы, сеть зачем-то закапывают в песок. Похоже, они против очистки пляжей морем. Может, прокуратуре вмешаться, почему техника портит пляж?" - спросил он сегодня в своем Telegram-канале.

"Море и новый шторм снова весь вал смоют!" - уверен Рома.

"Интересно, кто-нибудь ответит за эти ненужные валы и сетки по всем пляжам, которые снесло штормом? Получается, проведены совершенно бесполезные работы. Ещё и пляжи теперь все в сетках, опять их все раскапывать надо", - возмутилась Larisa.

Не очень понятна данная ситуация в Анапе. Такое впечатление, что администрации глубоко наплевать на свой край! Убрать все возможно, но это надо делать! Такое впечатление, что кому-то это на руку", - прокомментировал Albert Istomin.

"Нужно обращение в прокуратуру писать, коллективное", - считает Андрей.

