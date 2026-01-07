×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
03:54, 7 января 2026

Волонтеры попросили помощи в уборке сетей на Кубани

Волонтеры убирают сети на Бугазской косе. Скриншот фото штаба "Сети, сито, лопата" от 6.1.26, https://t.me/setisitolopata/2247.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Между штормами есть несколько дней, за которые надо убрать оставшиеся на побережье Анапы и Темрюкского района сети от защитных валов, сообщили волонтеры. Оперштаб Кубани также отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано.

Как писал "Кавказский узел", защитные валы, спешно сооруженные осенью 2025 года в Анапе, практически разрушены сильными штормами, и не выполняют своих функций, указали волонтеры. Валы и сети - хороший способ защиты пляжей от мазута, если они сделаны с соблюдением технологии и регулярно обслуживаются, возразили блогеры, отметив, что нашли за валом после шторма выбросы мазута. Сети, оставшиеся на берегу в Анапе после разрушения штормом защитных валов, не выполняют своей функции, их нужно убрать с пляжей до нового шторма.

Экологические последствия разлива мазута в Керченском проливе не ликвидированы и спустя год после крушения танкеров, признали ученые и власти Кубани.  Представитель МЧС рапортовал, что установлены все три коффердама, а на побережье оборудованы 29,6 километра защитных валов для защиты пляжей. 1 января после сильного шторма блогеры сообщили о новых выбросах мазута и частичном разрушении защитных валов. Защитные сети после шторма разбросаны по берегу в Анапе и Темрюкском районе, местами их присыпало песком, местами они находятся у кромки воды и могут быть унесены в море, сообщили блогеры. Штаб "Сети, сито, лопата" провел уборку сетей, сорванных с защитных валов сильными волнами. 

"Штормом в новогоднюю ночь на отдельных участках смыло специальный вал, который во время сильных волн защищает побережье от мусора и возможных выбросов мазута. Сооружение размыло от центрального пляжа Анапы до пирса "Эра" в селе Витязево. Мониторинговые группы зачищают береговую линию от сетей, оставшихся от защитного вала. Также в ближайшее время планируется восстановление конструкции", -  сообщил 6 января оперштаб Краснодарского края. .

Оперштаб добавил, что в  Анапе и Темрюкском районе за первую неделю 2026 года выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

Волонтеры штаба "Сети, сити, лопата" продолжат очищать участки от старых выбросов мазута, просеивая песок, а также убирать штормовой мусор на побережье станицы Благовещенской в районе Бугазской косы.

В этот раз необходима помощь в откапывании "замытых" защитных сетей. Принять участие в работах могут все неравнодушные жители и гости города-курорта. Желающих ждут 7 января.

"Мы в курсе, что это праздник, но время не ждет. Погодно-штормовое окно пока хорошее, надо успеть выкопать максимум.  Три дня до шторма. Сетей надо убрать как можно больше. В идеале все", - прокомментировали добровольцы.

"Сегодня 6 января 2026 года была на пляже возле пирса Витязево и вот: очень много после шторма выбросило сети .Они все в мазуте", - написала в Telegram-чате "разлив на связи" Лариса Лариса.

На пляжах Джемете "встречаются  выбросы мазута, но немного". В целом кроме сетей, на пляже мусора почти нет", - сообщил в своем Telegram-канале блогер Андрей Маковозов.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше